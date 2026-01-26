Silnice pokrytá ledovkou nebyla v sobotu pro nezkušeného řidiče vhodným terénem. Auto se po několika stovkách metrů dostalo chybou řidiče do neovladatelného smyku a skončilo přes střechu v příkopě.
Řidič navíc neměl řidičské oprávnění a po nehodě nadýchal 0,68 promile alkoholu. Podle policie si tak řidičský průkaz v dohledné době ani neudělá a s velkou pravděpodobností jej čeká zákaz řízení.
„Když sečteme všechny negativní faktory společně s nulovou řidičskou zkušeností, je velkým štěstím, že oba chlapci vyvázli bez zranění,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Nepříjemné probuzení pak čekalo majitelku vozu, řidičovu matku, která o noční jízdě neměla tušení. Automobil navíc ani neměl platnou technickou prohlídku. „Vyřešit tuto závadu bude pro poškození po nehodě o něco složitější,“ dodal Chaloupka.