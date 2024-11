Stovky vjezdů do zákazu jedním autem. Drzé řidiče mají v Brně zastavit sloupky

6:14

Jedině s povolenkou mohou jet řidiči autem do historického centra Brna, jenže někdy to ve středu města vypadá spíš jako na průtahu. Někteří řidiči si totiž z pravidel pohybu v pěší zóně nic nedělají, projíždí tudy a parkují, kde se jim zachce. Město to chce změnit.