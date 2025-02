Atleti nemají v Brně kde závodit, univerzitě ale stačí i povrch bez certifikátu

Stadion Pod Palackého vrchem o něj přišel už předloni, od té doby slouží jen pro trénink. „Mohou tam být pouze závody dorostenců a juniorů, dospělí musí jezdit soutěžit jinam,“ přibližuje šéf jihomoravského atletického svazu Petr Kotyza.

Atleti musejí zapomenout i na pořádání takzvaných rankingových závodů, kdy lze plnit kvalifikační limity na evropské či světové šampionáty. Naposledy se na stadionu konalo mistrovství republiky družstev v roce 2023.

Stejný scénář jako loni čeká atlety minimálně i letos, přestože brněnští zastupitelé v lednu odsouhlasili, že Vysokému učení technickému (VUT), které je majitelem stadionu, město přispěje na opravu dráhy částkou osm a půl milionu korun. Celková suma na výměnu speciálního povrchu Mondo však dosahuje zhruba 36 milionů a postupně roste.

Škola zatím zbytek částky nemá. „Rekonstrukce není zahrnuta v plánu investičních oprav na letošek,“ potvrzuje ředitelka Centra sportovních aktivit VUT Hana Lepková s tím, že požadavek na výměnu se přesouvá na příští rok. Zda se skutečně vyplní, však není jisté.

Pronájem drahou výměnu nezaplatí

Pro potřeby VUT není současný stav překážkou. „Povrch je kvalitní, využití stadionu se nemění, jen se snižuje věková hranice pro pořádání závodů na republikové a mezinárodní úrovni. Pořád tam probíhá výuka studentů VUT, tréninky atletických oddílů, výuka a soutěže škol, kondiční příprava klubů, soutěže hasičských sborů a hendikepovaných a ve volné kapacitě volnočasové aktivity veřejnosti,“ popisuje Lepková.

Podle Kotyzy se nabízely dvě možnosti výměny povrchu. Buď strhnout staré Mondo a znovu položit nové, nebo vsadit na tartan. Obě varianty jsou podobně nákladné s tím rozdílem, že až by znovu nastal problém s certifikátem, náklady na výměnu Monda by byly opět vysoké, zatímco nástřik tartanu by vyšel třeba na 12 milionů. Na druhou stranu Mondo je z pohledu atletů kvalitnější a rychlejší povrch.

„Chápu postoj VUT, že jim stačí stadion bez certifikátu, protože nevykazují vrcholovou atletiku. A když nám dráhu pronajmou, nikdy se jim peníze vynaložené na výměnu kvůli získání licence nevrátí,“ podotýká jihomoravský šéf atletů. Na školu ani nemají jak tlačit, protože atletické závody nesledují zaplněné tribuny a ani sponzoři se nehrnou.

Zimní trénink v provizorních podmínkách

I proto přispěchalo s pomocnou rukou město, nezaplatí však víc než čtvrtinu nákladů. Podobně postupuje i u jiných investic do sportovní infrastruktury ze strany klubů. Na rozdíl od nich však VUT nemůže získat dotaci z Národní sportovní agentury.

„Snažili jsme se společně s VUT přijít na to, jak zlepšit současný stav, aby tam mohla být licence pro vrcholové akce. Až nedávno se nám podařilo domluvit se na tomto modelu,“ uvedl brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09) s tím, že bude na školu tlačit, aby povrch vyměnila ještě letos.

Město před pár lety poskytlo dotaci tři miliony korun na kompletní výměnu umělého povrchu dráhy dlouhé asi 200 metrů v koridoru pod vysokoškolskými kolejemi Masarykovy univerzity ve Vinařské ulici. Atleti ji využívají na tréninky v zimním období, střídají se tam s údržbáři. I za tyto provizorní podmínky jsou rádi, protože nemusí v chladných měsících trénovat venku.

I proto by uvítali novou halu za Lužánkami, v níž mají působit společně s dráhovými cyklisty. „Cesta je ještě hodně daleká. Budeme rádi, až se opravdu začne kopat,“ sděluje opatrně Kotyza.