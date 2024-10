Chci vidět, jak tu porazíme Spartu, hlásil Zábranský při prohlídce nové arény

Na její prohlídku ve čtvrtek vyrazili i hokejisté Komety, kteří v ní budou doma.

Na místě, kudy se bude do multifunkční arény vcházet, je v těchto dnech průchod mezi jednotlivými díly lešení. Stačí pár kroků mezi trubkami a návštěvník stavby stojí nad hlavním schodištěm, vedoucím z prvního nadzemního podlaží haly směrem k hrací ploše.

Zároveň se z tohoto místa otvírá působivý pohled na oválnou plochu, kolem níž se již do výšky tyčí velká část tří z celkových šesti pater, s nimiž projekt haly počítá. Odhadnout se dají místa pro sky boxy, vidět jsou první řady na sezení, na ploše se rýsuje prostor pro hokejové hřiště.

„Je to super, ne? Dvacet let jsem v Kometě, a dnes můžu říct, že to stálo za to,“ zahlásí Libor Zábranský, majitel brněnského extraligového klubu, když s kompletním mužstvem a značnou částí vedení klubu dokončí prohlídku stavby. „Podle profíků, kteří se projektu věnují dnes a denně, stavba nemá skluz, a nic nenasvědčuje tomu, že k nějakému dojde. Nepřeju si nic jiného než to, aby se stavba dokončila v termínu a my jsme tady v září roku 2026 hráli první domácí zápas,“ řekl.

Na místě, kde aréna roste, pracuje denně na 200 lidí. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek, kdy ke stavbě dorazil autobus s hráči Komety. Třináct měsíců po loňském poklepání základního kamene hokejisté se zájmem sledovali, jakým tempem hala dostává reálné obrysy.

„Viděl jsem loni vylití základové desky. Teď je tady toho postaveného mnohem víc. Pohnuli s tím slušně, jen co je pravda, jedou jak pily. Člověk jenom žasne, když vidí obrovskou konstrukci vedle tribuny. Nedokážu si představit, jak se může někdo vyznat, co kam patří,“ vydechl obdivně Jakub Flek, útočník Komety.

K aréně může i veřejnost Růst haly na výstavišti si může zblízka zkontrolovat i veřejnost. K rezervaci prohlídky je potřeba zaregistrovat se na webu arény, kde se zhruba jednou měsíčně objevují termíny prohlídek.

Konstrukce, o níž mluvil, je základem budoucí střechy arény. Chystá se zároveň se stavbou tribun, přiklopit na jejich vršek by ji příslušná četa měla na konci prvního pololetí příští roku.

„Pak dostane budova hlavní obrys,“ uvedl vedoucí projektu Petr Slezáček.

I bez střechy už je ale hodně co vidět. Víceméně hotové jsou nejen první řady pro diváky, ale i schodiště od hlavního vstupu k dolnímu prstenci tribuny. Stačí položit povrchový materiál a fanoušci po něm mohou proudit.

„Je provedeno kompletní založení objektu, což znamená těsnící stěny a veškeré piloty, a je hotová základová deska. Aktuálně probíhají dokončovací práce monolitu na prvním nadzemním podlaží a práce na prefakonstrukcích, potrvají přibližně do dubna. Většina pohledových betonových konstrukcí je též hotová. Práce probíhají podle projektu a podle harmonogramu,“ upřesnil Slezáček.

V maximální variantě pro sportovní utkání má aréna pojmout 13 300 diváků, tribuny a vnitřní vybavení je naprojektováno pro třiatřicet různých sportovních událostí. Na koncerty bude kapacita – v návaznosti na podobě a velikosti pódia – zhruba o tisíc míst vyšší.

Hokejové hřiště půjde nastavit na tři různé rozměry, aby odpovídalo jak evropským, tak zámořským normám.

„Hned jsem si tam dole stoupnul na střídačku, tedy na místo, kde bude,“ líčil Zábranský, který se v minulosti netajil přáním Kometu v nové aréně opět koučovat. Při prohlídce arény si stavbu zvědavě prohlížel i fotil mobilním telefonem. „Prostory pro zázemí hráčů a trenérů, posilovna, to mě hodně zajímá. Hodně nad tím sedíme a znám to všechno jen z papíru. Tady na vlastní oči vidím, jak to roste, a dokážu si zde představit, jak bude aréna vypadat,“ rozplýval se.

Kometa při prohlídce haly představila svoji novou posilu. Hrát by za ni měl obránce Jakub Zbořil (vpravo), jemuž nevyšlo angažmá v NHL.

I když Zábranský přiznal, že se stále ještě hledá model, na jehož základě bude Kometa v aréně působit, věří tomu, že zde jeho klub skutečně nový domov najde.

V prvním čtvrtletí příštího roku plánuje společnost Arena Brno zveřejnit první nástřel kulturního programu, jímž má být hala zaplněna. Na nasmlouvání koncertů a dalších událostí se podle obchodní manažerky společnosti Petry Volejníkové stále pracuje.

Zábranský počítá s tím, že ve dnech, kdy arénu obsadí jiný program, bude Kometa trénovat ve stávající Winning Group Areně. O tom, na jaký koncert si na výstaviště zajde, prý nyní neuvažuje. „Chtěl bych tady vidět jediný koncert, a to jak porážíme Spartu,“ pousmál se.