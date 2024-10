Aqualand zažívá rekordní sezonu. I já chodím do plavek, říká jeho ředitel

„Je znatelné rok od roku, že návštěvník přemýšlí, jak utratí peníze a vynaloží čas. A očekává vysoký standard služeb. A my den co den řešíme jejich podněty, co by chtěli i co se jim nelíbí, a vynakládáme obrovské úsilí, abychom vychytali zpětnou vazbu a reagovali na ni,“ líčí ředitel akvaparku Petr Pavlacký.

V létě k vám přijelo 260 tisíc lidí, víc než loni a než před pandemií. Jste spokojení?

Určitě. Letní sezonu hodnotíme letos velmi příznivě – a bylo načase! Po všech těch letech, když náš segment a byznys pořád něco škrtilo, ať už to byl covid, nebo růst cen energií. Letošní léto už bylo uvolněnější a návštěvníci připraveni utrácet za služby, i když to je dvojsečné, protože kvůli silnější kupní síle jich hodně vyjelo do zahraničí. Červenec byl deštivější, ale srpen přinesl návštěvnost zhruba o šest procent vyšší a vykompenzoval první prázdninový měsíc. Červen byl taky silnější, a když jsme se tak vezli na krásné vlně počasí, mimořádně jsme otevřeli venkovní areál i druhý zářijový víkend a vydařilo se to.

Tropických dnů přibývá, máte ambici sezonu protáhnout i na červen a září?

Ano, máme. Můžu stoprocentně říct, že v červnu zase otevřeme venkovní areál o víkendech, ale může se teoreticky přidat i čtvrtek, pátek nebo jiné vybrané dny. V Aqualandu pracuji přes deset let, a když jsem tu začínal, vytahovali jsme lehátka k venkovnímu bazénu v květnu. Posouvalo se to, posouvalo a teď to bude, předpokládám, na konci února. Protože už v březnu může být odpoledne na sluníčku velmi příjemně.

Lidé u vás tráví průměrně pět hodin a polovinu návštěvníků tvoří rodiny s dětmi. Pohledem bych řekla, že je to víc…

Velkou skupinou v letním provozu jsou páry nebo skupinky přátel. Velmi často se stává, že přijede třeba dvacet cyklistů a jdou společně do akvaparku. V létě je průměrná doba pobytu skoro šest hodin, jindy během roku něco přes čtyři a půl hodiny. Letos jsme měli novinku, zlevněné vstupné po sedmnácté hodině za 499 korun, kterou jsme oslovovali potenciální návštěvníky, kteří v regionu tráví dovolenou, přes den jsou na výletě a večer se rádi na chvíli svlaží.

Také jste letos nově zavedli jednotnou cenu – jak se vám osvědčila? Někteří lidé se ptají, proč mají platit stejně jako děti.

Z mého pohledu přinesla zásadní zjednodušení a transparentnost toho, kolik člověk může očekávat, že za vstupné uhradí. A naopak na tom většinou ještě vydělá. Protože kromě toho, že jsme cenu sjednotili, jsme také snížili cenu dospělého – loni v létě vyšla na 1 149 korun, letos 999 korun. Kromě toho to přináší rychlejší a jednodušší odbavení při vstupu do areálu. A děti platí vstupné, protože jim nabízíme neuvěřitelné množství vyžití. Za poslední čtyři roky jsme dostavěli dva dětské vodní hrady, máme řadu atrakcí pro nejmenší, tři dětské bazény v letním provozu a v zimním dva. A plánujeme další rozšíření dětského bazénu. Děti u nás hrají prim... A ty do šesti let mají vstup zcela zdarma.

Přesto, když k vám přijede rodina, vydá za jediný den třeba pět tisíc korun. Ano, je to každého volba, ale nemělo by to být komfortnější? Někteří volají po zastropování počtu návštěvníků, nadávají, že dlouho čekají na atrakce a nejsou volná lehátka.

Souhlasím, že návštěva Aqualandu není nejlevnější záležitostí. Na druhou stranu tvrdím, že lidem za tu cenu nabízíme neskutečné množství zábavy, když uvážím, že tu ta rodina může strávit celý den. Co se týče kapacity v areálu v letním režimu, je to šest až sedm tisíc návštěvníků a ani tento rok jsme jí nedosahovali. Máme přes čtyři tisíce lehátek a troufnu si říct, že v letním režimu se na každého dostane. A uvnitř areálu plánujeme zónu s lehátky rozšířit až o tři sta. Na druhou stranu, pokud se rozhodnu akvapark navštívit v ten nejvíc horký letní den, tak takový nápad má hodně dalších lidí. Když jdu před Vánoci do obchodu, taky musím počítat s tím, že nás tam v tom období bude víc. A ještě doplním, že na začátku července a na konci sezony jsme nabízeli akční vstupné 699 korun.

Padají i názory, abyste naopak zdražili, čímž by se počet návštěvníků automaticky snížil…

To v plánu nemáme. Jsme zastánci, že Aqualand je luxusnější formou zábavy, ale pro co největší skupinu návštěvníků.

Pro někoho je u vás drahé jídlo a nosí si svoje. Vadí vám to?

Jsem pyšný na možnosti stravování u nás, v letním režimu nabízíme kolem devatenácti gastro provozů, v zimním kolem pěti s čerstvým jídlem a saláty. Protože v jiných akvaparcích si velmi často nekoupíte nic kromě párku v rohlíku a hranolek. Pokud si k nám někdo vezme svačinu, protože si třeba nemůže dovolit platit za další služby, nevyhodíme ho za to.

834 tisíc lidí navštívilo loni Aqualand Moravia v Pasohlávkách. Letos se očekává pokoření této hranice.

Jaká bude nadcházející wellness sezona?

Očekávám, že i ta bude rekordní. Množství lidí, kteří chtějí odpočívat ve wellness, přibývá. Rozšiřujeme proto počty dnů se saunovými ceremoniály i časové úseky, po které je budeme dělat, jdeme tomuto trendu naproti.

Fungujete celoročně, jde o obrovský kolos. Kolik lidí pracuje na tom, aby šlapal?

Denně musí v akvaparku být kolem 140 lidí, v zimě kolem 70, abychom mohli otevřít a poskytovat služby. Máme i spoustu nočních pracovníků, ve 20.59 startují mycí stroje a vytahují hadice a přípravky, protože když se brány zavřou za posledním návštěvníkem, tak v ten moment nastupuje celá armáda lidí. Jen noční směna kolem 30 lidí se stará o důkladné umytí akvaparku od A do Z. V noci také nastupují technologičtí pracovníci, řada oprav, vylepšení a práce s bazénovou vodou se děje v noci. Aqualand nikdy nespí.

Za půl miliardy rozšíříte areál a přibude hotel, přiblížíte tuto investici?

Jsem hrdý, že v podstatě každý rok otevíráme něco nového, a jsem rád, že co vyděláme na vstupném, se vrací do investic. A mám velkou radost, že ten v tuto chvíli rekordní rok je i příslibem a jistotou pro investora, aby uvolňoval další prostředky do dalších nápadů. A výstavba nového hotelu vně areálu je ve velké fázi rozpracovanosti, máme už územní rozhodnutí. V horizontu dvou tří let návštěvník vstoupí v zimní sezoně z nového hotelu přímo do areálu suchou nohou. V tuto chvíli je ale nejvíc horkou investicí obnova ve vnitřní hale, kam chceme přinést nové a úžasné atrakce. Za rok se tedy lidé mohou svézt na nových toboganech.

Kdy vy jste se byl naposledy sklouznout na toboganu?

Na konci tohoto léta! Jdu mezi lidi a bohužel nebo bohudík to není o relaxaci, ale poslouchám názory. Ne že bych chtěl být velké ucho, ale samozřejmě si všímám, co se jim líbí a jak se tváří, když sjedou z atrakce. A když je něco nového, tak i já jako ředitel to jdu zkusit, abych si udělal vlastní názor. Takže povinně nepovinně chodím do plavek též. (směje se)