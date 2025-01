Aqualand má návštěvnický rekord, chystá světovou premiéru nových toboganů

Největší nárůst návštěvnosti zaznamenal Aqualand v létě, jen v srpnu si zde vodní hrátky užívalo přes 100 tisíc lidí, tedy v průměru přes tři tisíce za den. Úspěšné byly z jeho pohledu také jarní prázdniny a listopad. Letos vedení atrakce cílí na víc než 900 tisíc klientů.

Ani to však nemusí být konečná meta. Aqualand totiž chystá nová lákadla, jedním z nich je hotel přímo v areálu, který se má začít stavět do dvou let. „Bavíme se o investici téměř půl miliardy korun,“ předesílá ředitel akvaparku Petr Pavlacký.

V plánu jsou rovněž dvě nové atrakce. „Abychom na konci roku 2026 mohli nabídnout návštěvníkům svezení, musí být o jejich podobě jasno do začátku tohoto léta. Určitě je naším cílem přinést k nám pod Pálavu atrakce, které jinde nebudou. Máme zájem postavit tobogany nového typu, které budou mít právě u nás světovou premiéru. Doplní tak náš nejnovější tobogan, který jezdí i nahoru a získal několik ocenění za nejlepší atrakci v Evropě,“ nastiňuje Pavlacký.

Rekord hlásí i divadlo Národní divadlo Brno v roce 2024 zaznamenalo dosud nejvyšší návštěvnost. Inscenace, koncerty a další akce pořádané divadlem na všech jeho scénách loni zhlédlo přes 260 tisíc lidí, tedy o 27 tisíc víc než v předešlém roce. Vzrostla průměrná obsazenost sálů, která činila 80 procent, a také tržby ze vstupenek, za které divadlo dostalo 106 milionů korun. (ČTK)

Aqualand průběžně investuje i do menších vylepšení. Díky nové technologii recyklace vody například ročně ušetří 91 milionů litrů této tekutiny, což představuje množství, které celé Česko vypije za pět dní.

Loni v Pasohlávkách také vyměnili dva tisíce lehátek a opravovali brodítka, zastiňovací plachty či terasu patra wellness. Pracovalo se rovněž ve strojovnách.

„Cílem je zabezpečit plnou funkčnost našich atrakcí a špičkovou kvalitu vody. Tou největší investicí však byla výstavba kongresového sálu za 15 milionů korun, který vhodně doplňuje naše ubytovací kapacity o možnosti pořádání eventů, školení, workshopů a společenských setkání pod Pálavou,“ podotýká Pavlacký.

Stále populárnější jsou podle něj také tematické wellness večery či saunové ceremoniály, na jejichž rozvoj se bude Aqualand Moravia soustředit i v letošním roce.