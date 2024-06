Do Aqualandu všichni za stejnou cenu. U vstupenek nově zohlední počasí

„Slibujeme si od toho především přehlednost, protože všichni členové rodiny teď budou platit stejně a nebude docházet ke zmatkům na pokladně,“ hlásí ředitel vodního světa Petr Pavlacký.

Další novinkou nadcházející letní sezony, která začne 29. června, je proměnlivá cena celodenní vstupenky zakoupené přes internet. Její hodnota se bude odvíjet od aktuálního počasí a zaplněnosti akvaparku. „Chceme, aby byl díky tomu areál co nejrovnoměrněji vytížený,“ přibližuje Pavlacký. Nejnižší cena, za niž bude možné tímto způsobem atrakci v případě ošklivého počasí a malé zaplněnosti navštívit, činí 699 korun. Zakoupený lístek přes internet mohou návštěvníci uplatnit do tří dnů.

„Nově zavádíme i levnější vstup po sedmnácté hodině. Jeho cena bude nově 499 korun, což je o polovinu méně, než kolik stál v minulém roce,“ upřesňuje Pavlacký. Aqualand je otevřený do 21 hodin, v případě zakoupení této vstupenky si tak příchozí užijí čtyři hodiny koupání. Podle interních statistik provozovatele je průměrná délka návštěvnosti v létě pět hodin.

V Aqualandu se přes léto chystá také sportovní vyžití. „Na prázdninové měsíce jsme pro návštěvníky připravili několik soutěží. Půjde o závody v lukostřelbě, plavání a člunkovém běhu,“ oznamuje marketingový manažer Tomáš Svoboda. Ti s nejlepšími výsledky se na konci léta utkají mezi sebou a rozhodne se tak o absolutních vítězích jednotlivých disciplín.

Zatímco v průběhu roku míří do akvaparku v Pasohlávkách zejména obyvatelé Jihomoravského kraje, s nástupem léta dominují návštěvníci z Prahy a středních Čech. Od začátku roku už do Aqualandu zavítalo rekordních 333 tisíc návštěvníků.

V následujících třech letech má být dokončena dlouho slibovaná výstavba nového hotelu a rozšíření letního areálu. Ubytovací zařízení vznikající v blízkosti venkovních bazénů bude mít kapacitu až pro 200 hostů. „Z hotelu do vodního areálu se dojde suchou nohou a mělo by to zásadně pomoct k vytížení kapacity akvaparku,“ dodává Pavlacký.