Raději budeme testovat než zavírat provoz, hlásí jihomoravské podniky

Od středy platí povinné testování na koronavirus ve firmách s více než 250 zaměstnanci, ty s alespoň 50 pracovníky se k systému začnou připojovat v pátek.



MF DNES na jižní Moravě oslovila téměř tři desítky velkých podniků a nenarazila na jediný případ, kdy by vedení raději zvolilo cestu omezení výroby či činnosti, nebo snad dokonce úplnou stopku.

Vláda žádá antigenní kontrolu jednou týdně, Dopravní podnik města Brna za tu dobu zvládne 1 200 zaměstnanců v dost netradičním prostředí – v pivní tramvaji ŠalinaPub, která umožňuje přesun mezi pracovišti.



Druhá polovina lidí využije samotestování. „Zájem o testy a v budoucnu případně i očkování je mezi nimi velký,“ poznamenává mluvčí podniku Hana Tomaštíková.

A nejde o výjimku. Podobná reakce přišla od všech oslovených firem. Část z nich navíc dávno testuje i bez nařízení vlády, třeba výrobní a stavební firma Liko-s ve Slavkově u Brna už od začátku roku.

A to kombinací testů – jedny ze stěru z nosohltanu a další ze vzorku krve, které detekují protilátky. „Dodržujeme již rok přísná opatření a testy bereme jako doplněk. Samy o sobě problém nevyřeší,“ má jasno předseda představenstva Libor Musil.

Zaměstnance na dezinfikovaných pracovištích tak oddělili příčkami a vybavili je respirátory. Pokud se u někoho projeví pozitivní test, nařídí mu karanténu. „Ihned také opakovaně testujeme všechny, s nimiž mohl přijít do styku, a sledujeme je. A funguje to,“ dodává Musil.

Týdenní zkušenost s antigenním testováním ze vzorků z okraje nosu má i brněnský E. ON. Odebírá je mobilní výjezdová jednotka ze specializované laboratoře, která v případě pozitivity hned přistupuje i k přesnějšímu PCR testu. „Začínáme rozdávat i selftesty, tedy antigenní testy, které si každý může udělat a vyhodnotit před odchodem do práce,“ upozorňuje mluvčí energetické firmy Roman Šperňák.

Jedním z klíčových opatření je tu však home office pro všechny zaměstnance, kteří z domova pracovat mohou – jde o 75 procent lidí. U zbytku zavedli střídání směn, prodlouženou karanténu či zákaz externích návštěv v budovách.

Firmám vadí nízký příspěvek od státu

Raritou je pak Diecézní charita Brno, jeden z největších zaměstnavatelů v kraji, který dobrovolně testuje od loňského jara. „Sami jsme apelovali na ministerstvo, že je to jediný způsob, jak omezit hrozbu vniknutí covidu mezi rizikové skupiny,“ připomíná HR manažerka Lenka Pospíšilová. I tady využívají kombinaci vzorků ze stěru a krve, které vyhodnocují na přístroji, a pak také testy od ministerstva zdravotnictví.

Charita však poukazuje, že testování z nosohltanu není příjemná záležitost, ministerstvo upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost a hledá méně invazivní metody. „Žádná však zatím nesplňuje přísná kritéria daná ministerstvem,“ uvádí Pospíšilová s tím, že někteří zaměstnanci mají odborníkem z ORL potvrzené, že pravidelné dlouhodobé testování z nosohltanu zhoršuje jejich zdravotní stav.

Naprosto „mimo“ je podle ní i příspěvek od státu 60 korun na test a zaměstnance, maximálně čtyřikrát měsíčně. „V tuto chvíli žádný tak levný test na trhu není. Navíc je třeba přičíst čas proškoleného pracovníka, který testuje a vyhodnocuje, jeho ochranné pomůcky a podobně,“ poukazuje Pospíšilová.

Ve firmě Liko-s příspěvek pokryje asi půlku nákladů, obávají se i růstu ceny. „Týdenní náklady se pohybují okolo 30 tisíc bez podpory státu. Na současnou krizi to není málo,“ tvrdí Musil.

Uzavření provozu? Likvidace

Zatímco se firmy snaží popasovat s testováním, zní hlasy o „vypnutí průmyslu“. Centrum pro modelovaní biologických a společenských procesů tvrdí, že jediná možnost, jak rychle snížit počty případů covidu, je omezení kontaktů ve výrobních podnicích. Proti se naopak staví část ekonomů i Svaz průmyslu a obchodu. A samozřejmě firmy.

„Zastavení dodávek by znamenalo astronomické sankce, často v milionech za každou opožděnou zakázku. Na straně evropských odběratelů by to byly prakticky likvidační sankce pro naši společnost,“ hlásí Libor Witassek, výkonný ředitel modřického Kovolitu, kde dosud prý měli mezi 430 zaměstnanci jen desítku případů koronaviru.

Firmy zároveň apelují na potřebnost očkování. Pro Vodárenskou akciovou společnost, jež zásobuje pitnou vodou přes 550 tisíc obyvatel jižní Moravy a Vysočiny, by bylo nejdůležitějším opatřením prioritní zařazení strategických pracovníků v očkovací strategii státu.

„Asi nikdo z nás si nedovede představit, co by při současném stavu epidemie znamenalo, kdyby lidem v domácnostech, ve zdravotnických zařízeních i jinde netekla voda,“ tlačí na vládu mluvčí Iva Librová.