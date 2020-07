Bývalá ombudsmanka Šabatová chce do Senátu, zabojuje v Brně za Zelené

Její kandidatura ještě není oficiální, ale na přímý dotaz redakce Šabatová své senátorské ambice nepopřela. „V tuto chvíli vám nemohu informaci ani potvrdit, ale ani vyvrátit,“ řekla Šabatová. O senátorské křeslo už jednou usilovala. Také za zelené kandidovala v roce 2008 na Vyškovsku. Tehdy však neuspěla, v prvním kole volby obsadila páté ze šesti míst.

Ani předseda jihomoravských zelených Matouš Vencálek zatím nechce být konkrétní. „Kandidáty do senátních voleb představíme později a hromadně. Do uzávěrky přihlášek do voleb nebudeme ničí kandidaturu komentovat,“ uvedl Vencálek.

Na podzim budou Jihomoravané volit nejen v Brně, ale i na Vyškovsku a Znojemsku. Mezi kandidáty se přitom velice často objevují lékaři. Romana Krause, Martina Pavlíka či Lubomíra Wenzla spojuje fakt, že stáli či stojí v čele některé z nemocnic na jižní Moravě. Konkurovat si ale nebudou, každý se o hlasy voličů popere v jiném obvodě.

Zatímco šéfa znojemské nemocnice Martina Pavlíka a ředitele kyjovského špitálu Lubomíra Wenzla si vybralo hnutí ANO, exšéf brněnské fakultní nemocnice Roman Kraus jde do boje v barvách ODS. Ten navíc bude mít ve svém obvodu dalšího vyzyvatele „v bílém plášti“. Lidovci zde proti němu nasadí ortopeda Tomáše Tomáše, který působí ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.

Stávající brněnský senátor za KDU-ČSL Zdeněk Papoušek už do obhajoby jít nechtěl. „V Senátu jsem byl velice rád, nikdo mě do ničeho nenutil, nikdo mi nikdy nic nevyčítal, ale od začátku jsem bral toto angažmá pouze na šest let. Je dobré odejít v nejlepším a v pravou chvíli,“ vysvětlil Papoušek, který ještě s humorem dodal, že by práci senátora ani nestíhal, protože v Brně rozjíždí vlastní hospodu.

Železný chce zpátky

Podobně se rozhodl neobhajovat mandát i znojemský senátor Pavel Štohl (za ČSSD). „Chci se více věnovat svým činnostem ve vzdělávání. Kdoví však, jak bych se rozhodl, kdyby ČSSD projevila zájem o mou kandidaturu, to se ale nestalo,“ vysvětlil Štohl.

Místo něj vsadili sociální demokraté na znojemského starostu Jana Groise. Proti němu se zde postaví velmi známá tvář – za hnutí Trikolóra totiž kandiduje někdejší šéf televize Nova Vladimír Železný. Ten už v minulosti v Senátu seděl.

Kdo také kandiduje Brno Jiří Kadeřávek – zakladatel Pirátské strany (Piráti + STAN)

Roman Kraus – exředitel FN Brno (ODS, TOP 09)

Karel Rais – poslanec a bývalý rektor VUT (ANO)

Anna Šabatová – bývalá veřejná ochránkyně práv (Strana zelených)

Tomáš Tomáš – přednosta ortopedické kliniky FNUSA (KDU-ČSL) Znojmo Jan Grois – starosta Znojma (ČSSD)

Pavel Kováčik – poslanec (KSČM)

Martin Pavlík – ředitel Nemocnice Znojmo (ANO)

Tomáš Třetina – starosta Moravského Krumlova (TOP 09, ODS, STAN, KDU-ČSL)

Vladimír Železný – exředitel televize Nova (Trikolóra) Vyškov Ivo Bárek – senátor (ČSSD)

Jaroslav Klaška – exposlanec a bývalý starosta Šlapanic (KDU-ČSL, ODS, TOP 09)

Lubomír Wenzl – ředitel Nemocnice Kyjov (ANO)

Karel Zitterbart – praktický lékař (STAN + Piráti) Pozn. red.: Jde o výběr kandidátů, seřazeni jsou podle příjmení.



„On to vstup do politiky je a není. V 75 letech už nemůžete aspirovat na nějakou výraznou každodenní manažerskou politiku, je to spíš o zúročení názorů, zkušeností. Hlavně mě k tomu vedl vývoj posledních tří čtyř let, který je u nás, ale hlavně ve světě dramatický,“ řekl Železný v rozhovoru pro MF DNES.

Řada stran sněmovní opozice plánuje ve volbách spolupracovat, a tak v některých obvodech nasadí kandidáta jen jedna z nich a další jej podpoří. Tato taktika je viditelná zejména u ODS a TOP 09 a pak mezi Piráty a hnutím STAN.

Piráti vyšlou svého člověka do boje jen v Brně, konkrétně zakladatele Pirátské strany v Česku Jiřího Kadeřávka, jehož podpoří i Starostové. Na oplátku jejich kandidát na Vyškovsku, další lékař ve volbách, Karel Zitterbart, bude mít podporu Pirátů.

V Brně za ODS a s podporou TOP 09 chce jít do Senátu už zmíněný exšéf Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, naopak na Znojemsku za TOP 09 kandiduje starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Podporu mu vyjádří ODS a dále i hnutí STAN nebo lidovci. Společně pak za KDU-ČSL, ODS a TOP 09 bude na Vyškovsku kandidovat exposlanec a bývalý starosta Šlapanic Jaroslav Klaška.

Na Krause si netroufli

Do Sněmovny sáhlo pro kandidáta i hnutí ANO, které v Brně vyšle do boje o hlasy voličů stávajícího poslance a bývalého rektora Vysokého učení technického Karla Raise. Za komunisty pak ohlásil kandidaturu do Senátu za Znojemsko poslanec Pavel Kováčik.

„Senátní volby jsou především o osobnostech,“ vysvětluje lídr komunistů Stanislav Navrkal, proč za ně kandiduje stávající poslanec. Jinak ale komunisti hledali marně a ani na Vyškovsku, ani v Brně kandidáta nenašli.

V krajském městě nikoho do boje nevyšle ani ČSSD. „Asi nikdo nechtěl jít proti takovému favoritovi,“ poukázal šéf krajské ČSSD Břetislav Štefan na Romana Krause, že by to byl pro některého z jejích kandidátů spíše marný boj.

Tři vlastní kandidáty stejně jako ANO zatím ohlásilo ze sněmovních stran jen hnutí SPD. Ve Znojmě to bude zastupitelka Růžena Šalomonová, v Brně židenický zastupitel Tomáš Anderle a ve Vyškově krajský zastupitel Libor Bláha.

K senátním volbám půjdou na jižní Moravě ještě voliči v necelých dvou desítkách obcí na Hodonínsku u hranic se Zlínským krajem. Spadají totiž do volebního obvodu Uherské Hradiště, za nějž dnes v Senátu sedí podnikatel Ivo Valenta. Ten chce mandát obhajovat. Ani v tomto obvodě nechybí kandidát ze zdravotnictví, konkrétně za občanské demokraty jde do boje ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.