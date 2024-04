Nejen hit od Guns N’ Roses. Slash vyšperkoval koncert v Brně velkolepým sólem

K největší brněnské areně směřovaly už v podvečer proudy lidí. Modro-bílé dresy a šály ale k vidění nebyly, většina lidí přicházela v tmavém oblečení, kožených bundách a nejvěrnější fanoušci v tričkách se Slashovým potiskem.

Kytarista se proslavil s legendární kapelou Guns N’ Roses, momentálně je na turné s uskupením Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators (SMKC).

Do Česka přijel po pěti letech, v Brně ještě nevystupoval. „Už jsem byl na předchozích koncertech v Praze, takže se těším. Dokonce jsem na jejich stránkách žádal, aby přijeli i do Brna,“ svěřil se ještě před koncertem fanoušek David, který dorazil stylově v tričku s nápisem Slash.

Zvučné jméno přilákalo lidi i z velké dálky. „Přijeli jsme z Chomutova, protože milujeme Guns N’ Roses a hlavně jejich staré písničky. Na Slashovi už jsem byla, těším se na Mylese, kterého jsem naživo ještě neslyšela,“ prozradila svá očekávání Veronika Kardová, která na koncert vyrazila s kamarádkou.

Na pódiu se celá parta objevila za nadšeného křiku publika, Slash s nepřehlédnutelnými kudrnatými vlasy, cylindrem a tmavými brýlemi. Celý koncert odstartovali skladbou The River is Rising, stejně je pojmenované i jejich jarní turné. Song pochází z nejnovějšího čtvrtého alba skupiny nazvaného jednoduše 4, před publikem z něj zaznělo i několik dalších písní.

Slash byl pochopitelně na pódiu výrazný, svými vymazlenými kytarovými sóly obohatil snad každou skladbu. Zpěvák Kennedy ale rozhodně nestál v pozadí, naopak byl podstatnou součástí, koncertem dokonce provázel a povzbuzoval publikum.

Za polovinou show se fanoušci dočkali hitu Don´t Damn Me od Slashovy „mateřské“ skupiny Guns N’ Roses, ze které před lety po neshodách odešel, a nyní s ní opět vystupuje.

Pokud však někdo z fanoušků očekával, že je čtvrteční koncert přenese do nejslavnějšího období Slashovy osudové kapely, mohl být mírně zklamaný. Od Guns N’ Roses zazněla jen jedna píseň, kytarista patrně chtěl fanouškům ukázat, že jeho tvorba je daleko bohatší a plná nových rockových fláků.

Tisíce lidí v takřka zaplněné aréně tak slyšely i kusy ze Slashova sólového alba z roku 2010, zpestřením byl hit Always on the Run od Lennyho Kravitze. Protože fanoušci chtěli přídavek, odložil Slash svůj typický hudební nástroj a usedl za pedálovou steel kytaru, aby parťáky doprovodil při písni Eltona Johna Rocket Man. V samotném závěru více než hodinového představení nechybělo velkolepé Slashovo kytarové sólo.

Zpátky do mládí

„Jsem úplně beze slov, bylo to opravdu boží,“ svěřila se bezprostředně po koncertu fanynka Mína. „Slashe znám spoustu let už z dob Guns N’ Roses. Koncert jsem si užil, nejlepší bylo jeho závěrečné sólo. Nicméně rád bych ho viděl někdy v létě na festivalu,“ vyslovil svoje přání Zdeněk Vrba.

A někteří si i zavzpomínali. „Bylo to emotivní, Guns N’ Roses je hudba mého mládí a Slash mi tu dobu teď připomněl,“ doplnila fanynka Věra.

Do Brna kapela dorazila z polských Katovic, kde vystoupila v úterý. Po nadupané čtvrteční show zamíří do Budapešti. Na objevování brněnského nočního život tak nezbude kytaristovi čas. „Hvězdy tohoto formátu se většinou po show buď vrací na hotel, nebo rovnou pokračují na další zastávku turné,“ vysvětlil pro iDNES.cz už dříve promotér koncertu Ondřej Pojzl z agentury Live Nation.

Celkem turné obsahuje dvaatřicet zastávek v jednadvaceti zemích světa, Slash s formací SMKC ho zahájili v lednu v Mexico City, po koncertech v Latinské Americe se představili v Japonsku a nakonec dorazili do Evropy. Velkolepé zakončení se uskuteční 29. dubna v Paříži.

