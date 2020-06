VIDEO: Brnem prošel alegorický průvod, požadoval zelenější územní plán

Pochod směřoval z Mendlova náměstí na výstaviště, kde se návrh nového územního plánu poprvé veřejně projednával.

Členové Nesehnutých s ním nesouhlasí, vytýkají mu například rušení zahrádkářských ploch. Pochodem chtěli dát najevo, že jim záleží na budoucnosti města.

„Myslíme si, že naše nápady na zlepšení jsou opravdu chytré a pomůžou v boji s klimatickou změnou,“ vysvětloval jeden z organizátorů pochodu. Toho se zúčastnilo přibližně 70 lidí, z nichž většina přišla v tematických kostýmech.

Dlouho očekávaný územní plán Brna obsahuje kvůli dřívějším sporům mezi developery a občany například výškové limity pro stavby. Podle kritiků se však dostatečně nevěnuje veřejné zeleni.

„Tento plán může na desítky let dopředu ovlivnit to, jak skvěle se nám může v Brně žít. Možná jste si všimli, jak na nás působí změna klimatu - tedy vlny veder následované lijáky a bleskovými povodněmi. To jsou věci, které nechceme a rádi bychom je změnili,“ doplnil jeden z organizátorů.

Nesehnutí ve své kampani UdrŽITELNÉ Brno přišli se sedmnácti opatřeními nového územního plánu, zástupci města a úřadů však všechny v závěru minulého týdne odmítli. Spolek tak vyzval obyvatele, aby se do 30. června k jeho iniciativě připojili.

„Pokud návrh územního plánu zůstane beze změn, město promarní jedinečnou šanci usnadnit budování cyklostezek, ochlazovat město pomocí zelených střech a fasád či lépe hospodařit s dešťovou vodou. Mnohé plochy zeleně také ztratí důležitou část své ochrany - třeba alej na třídě Kapitána Jaroše,“ vyjmenovává koordinátorka kampaně Barbora Kosinová.

„Návrhy směřující k ochraně klimatu jsou zcela v souladu s možnostmi, které dává územnímu plánování legislativní rámec,“ podotýká právní konzultant Jan Polášek. „Mnohé strategické dokumenty Brna navíc obsahují požadavky na zohlednění změny klimatu v územním plánu. Pro zapracování návrhů je nyní potřebná zejména politická vůle vedení města.“