Akrobat vytvořil rekord v balancování na jedoucím autě, myslel si však na víc

„Podle představ se to úplně nepovedlo, i tak máme světový rekord,“ komentoval Reichert krátce po seskočení ze střechy auta.

Při svém výkonu stál na dřevěné desce, pod kterou byl válec, na němž se snažil udržet balanc. Nakonec vydržel 202 metrů. O něco podobného, tedy balancování rola bola na jedoucím autě, se ještě nikdo před ním nepokusil.

„Neřekl bych, že nový rekord byl složitější, ale hodně mě bavil. Patří ale mezi ty, kterých si nejvíce vážím,“ neskrýval nadšení Reichert. Jako akrobat vystupuje v cirkuse Ohana, který provozuje jeho sestřenice. Právě teď má cirkus zastávku v Brně a na cestě vedle šapitó akrobat mimořádného výkonu dosáhl.

Reichert už má několik rekordů za sebou. V minulosti například balancoval na stole vysokém dva metry, přičemž stál na sedmi lavičkách. Tento počin má v plánu zanedlouho překonat, pokusí se o to na brněnském výstavišti.

Akrobat dokázal, že má pro strach uděláno ‒ dnes jako jedinou ochrannou pomůcku využil chrániče na kolena. Helmu neměl, takže mu vál vítr do vlasů. „Ty už ale skoro nemám,“ usmál se. Samotná jízda vpřed mu kromě větru problémy nedělala, nepříjemné spíš byly nerovnosti na silnici.

Trénoval na mercedesu, auto půjčil komisař

Původně měl Reichert v plánu, že auto pojede více než dvakrát rychleji. „Trénoval jsem to na mercedesu, tomu ale včera odešel měch,“ posteskl si. Zavděk tak musel vzít toyotou, kterou přijel komisař Luboš Rataj z pelhřimovské agentury Dobrý den, jež české rekordy zaznamenává.

„Před covidem jsme registrovali až 300 rekordů ročně. Myslím, že už se na ta čísla pomalu vracíme,“ sdělil Rataj. Vyjíždí minimálně k jednomu mimořádnému výkonu týdně, někdy měří třeba i sedmkrát za víkend. „Část rekordů jsou ty sportovní, ale drtivá většina se týká ostatních činností,“ přiblížil svoji práci.

„Cirkusové umění je opomíjené. Ale když vidíte ty výkony na vlastní oči, je to neuvěřitelné,“ vysekl Reichertovi poklonu. Na provedení nového kousku se domluvili velmi rychle.

„Říkali jsme si: pojďme to zkusit, nikdo na světě to nedělal. Jestli auto jelo čtyřicet, nebo deset kilometrů za hodinu, je vlastně jedno. Bylo to na střeše jedoucího auta,“ vysvětlil komisař, proč je rekord platný.