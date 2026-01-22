Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna. Odvolával se právě i na incident z obce ve Šluknovském výběžku.
ilustrační snímek | foto: Jan Karásek, MAFRA

Agresivního jedince na úřadě v Kuřimi dobře znají. V pondělí to ostatně nebylo poprvé, co se tam vztekal a dožadoval se něčeho, v čem mu úřad nemohl vyhovět.

„Nejprve se agresivně domáhal svých domnělých práv na přepážce u úředníka, poté i u místostarosty Honzy Vlčka, mimo jiné i výkřiky o správnosti či možném opakování střelby v Chřibské,“ uvedl starosta Drago Sukalovský (nez.), který o konfliktu na radnici informoval na svém Facebooku.

Starosta incident označil za něco naprosto nepřípustného. Na dotaz redakce iDNES.cz uvedl, že nešlo přímo o výhrůžky střelbou, ale že dokáže pochopit, když někomu rupnou nervy a úřad vystřílí. Přímo zmínil právě Chřibskou. „V tomto případě se konflikt podařilo uklidnit, nebyla třeba ani asistence policie,“ řekl starosta.

Dále sdělil, že z úřadu nemohou udělat nedobytnou pevnost, zároveň ale v reakci na Chřibskou i pondělí konflikt v Kuřimi musí podle něj zabezpečení zaměstnanců úřadu posílit. „Nejspíš do pozdnějších odpoledních hodin najmeme ostrahu,“ doplnil Sukalovský.

Pondělní incident s agresivním mužem přitom nebyl výjimkou. „S neurvalým chováním, vyhrožováním, agresí se na našem městském úřadě setkáváme až příliš často,“ připustil starosta s tím, že nejméně jednou měsíčně volají na úřad policisty. Podle něj nelze všem přáním lidí vyhovět, protože se úředníci musejí řídit zákony a dalšími předpisy.

„Nadávat jim, vyhrožovat či dokonce fyzicky je napadnout je daleko za hranou přiměřeného chování,“ prohlásil. I právě zmíněný fyzický útok v Kuřimi v minulosti zažili. Pracovník úřadu se pak potýkal s dlouhodobou léčbou a následky.

