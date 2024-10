Brněnské Vánoce zahájí Leoš Mareš, děti si ve vesničce zahrají na trhovce

Hvězdami nabitý program na Zelném trhu zahájí 15. listopadu Leoš Mareš, navazovat budou ale i další velká jména. „Dohromady na trzích vystoupí přes dvě stovky umělců, mezi nimiž bude také Monika Bagárová nebo Jasná Páka s Davidem Kollerem. Prostor dostanou i děti z mateřských a základních škol nebo umělci z brněnské klubové scény,“ popisuje letošní program místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).

Ticho nebude ani na náměstí Svobody a Dominikánském náměstí. Na své si přijdou dospělí i děti, ať už preferují jakýkoliv žánr. Mezi největší hvězdy bude patřit Michal Hrůza, Jaroslav Uhlíř nebo DJ NobodyListen, který se bude společně s několika dalšími hudebníky starat o program v pozdních večerních hodinách.

Rok draka

Stejně jako letošní čínský rok, i Vánoce v Brně nesou symbol draka. Ten brněnský ve svetru sklidil minulý rok mnoho obdivu, a letos si tak vybojoval místo předního vánočního maskota. A získá k sobě samičku. V ulicích Brna lidé uvidí obří loutku dračice.

Návštěvníci klasického brněnského draka tentokrát nenaleznou pouze na Staré radnici, ale také na velkém množství dárkových předmětů. Mezi nimi bude například pexeso, magnetky nebo čaje. „Můžete si draka dokonce koupit. Máme ho jako plyšáka s vyměnitelným svetrem,“ upozorňuje Jana Janulíková, ředitelka Turistického informačního centra Brno. Zdobit bude také nové vratné kelímky, jejichž darováním na vybraných stáncích mohou lidé pomoci potřebným.

Právě dobročinnost je jedním z hlavních témat brněnských Vánoc. Tahounem je již tradičně právě projekt Daruj kelímek, díky kterému se organizátorům podařilo za dva roky vybrat přes šest milionů korun. Přispět na jednu z osmnácti dobročinných organizací či projektů mohou lidé v pěti speciálních stáncích až do 23. prosince.

„Letos bychom chtěli udělat zakončení nezapomenutelné. Našim snem je se den před Vánocemi sejít s co největším počtem lidí a společně si zazpívat vánoční koledy,“ zmiňuje zástupce spolku Daruj kelímek Adam Vodička s tím, že letos cílí na částku deset milionů korun.

Stoletou tradici vánočních stromů poctí ještě starší jedle

Přesně sto let letos uplyne od ozdobení prvního vánočního stromu na náměstí Svobody. Tím jubilejním se stane jedle bělokorá starší než tradice sama. Podle prvotních odhadů by mohla růst už 150 let, přesný věk ale určí až odborníci.

Různými barvami se poprvé rozzáří 22. listopadu. Organizátoři při té příležitosti připravili speciální výroční výzdobu. „Strom bude střídat tři světelné módy v závislosti na denní době. Na jeho výzdobu využijeme 26 tisíc bílých a červených světýlek,“ popisuje ekonomický ředitel Technických sítí Brno Miroslav Sečkář. Celodenní nasvícení vyjde na 220 korun, což je o padesát korun méně než loni.

Na návštěvníky čeká také velké množství nových světelných instalací, s tou největší se seznámí právě při rozsvícení stromu na náměstí Svobody. „Z jedenácti a půl kilometru odpadových hadiček ji vytvořila stejná dílna, která stojí za svetrem pro draka,“ zmiňuje Janulíková.

Jak konkrétně bude vypadat, si ale nechává jako překvapení. „Sladěná bude do červeno bílé a představí mimo jiné příběh brněnského draka,“ přibližuje. Do svátečního se oblékne také Skácelova kašna nebo kašna Parnas, kterou si do parády vzalo umělecké studio Visualove.

Na novou světelnou stezku mohou lidé narazit na Baštách. Pokud ji budou následovat, dostanou se až do Denisových sadů, odkud mohou přejít na Zelný trh. Zejména děti tam potěší dětská vesnička, která zabírá přes šest set metrů čtverečních.

Když své putování zakončí na Špilberku, kromě výhledu na vánoční město se pokochají také několika světelnými sochami nebo navštíví jednu z vánočních výstav v muzeu. Například tu, která shrnuje stoletou tradici vánočních stromů v Brně.

Veselí společně s Irskem

Zohledňování ekonomických a sociálních dopadů na město, propojení tradičních hodnot s moderní dobou nebo autentická atmosféra. To byly parametry, na základě kterých obdrželo Brno loni titul Evropského hlavního města Vánoc.

„Vánoce jsou klíčové pro cestovní ruch a turistiku ve městě. S tím nám pomohl právě i tento titul, díky kterému se nám podařilo probojovat mezi vánoční velikány, jako jsou Vídeň nebo Drážďany, a budujeme tak silnou pozici prvotřídní evropské vánoční destinace,“ míní Janulíková.

Získaný titul s sebou přináší i jednu novinku. Vedle zimního baru na náměstí Svobody vyroste speciální telemost. Ten lidem umožní se v reálném čase spojit s obyvateli irského Waterfordu, držitelem titulu Evropské hlavní město Vánoc pod 100 tisíc obyvatel, a prožít tak adventní období společně.

O tom, které město získá titul letos, se zájemci dozvědí právě v Brně. Slavnostní vyhlášení se uskuteční na náměstí Svobody 15. prosince.