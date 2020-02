Za zvon na Kleti může dostat senátor Faktor pokutu. Chybí mu povolení

Zvon svobody, původním jménem Václav, váží 780 kilogramů, je vysoký téměř jeden metr a průměr má 105 centimetrů. Už má rovněž instalovaný vyzváněcí mechanismus a statik ještě před umístěním odborně posoudil, zda může být na věži rozhledny.

„Všechno jsem nechal prověřit. Jenže mi nedošlo, že bude potřeba i další povolení. Protože je zvon pevně ukotvený, tak už se jedná o stavební zásah. Nyní se tak případem budou zabývat památkáři z Českého Krumlova a já budu čekat, jak vysoká mě čeká pokuta,“ konstatoval Ladislav Faktor, majitel rozhledny a známý jihočeský podnikatel.

Potvrdil, že už podnikl kroky, aby došlo co nejrychleji k nápravě a zvon měl potřebné povolení a vše posvětili i památkáři. „Celkově mě to ale úplně nezarazilo. Třicet let se potýkám s úředním šimlem, tak to jen pokračuje,“ dodal.

Mluvčí českokrumlovské radnice Petra Nestávalová reagovala za odbor památkové péče. „V nejbližší době provede kontrolní prohlídku stavby. Bude zjišťovat, zda se jedná o mobilní věc umístěnou na střeše rozhledny, nebo instalaci zařízení, které je pevně spojené se stavbou. A na základě zjištění z prohlídky bude odbor dále postupovat v souladu se zákonem,“ konstatovala Nestávalová.

Zvon je logicky pevně přimontovaný na vrcholu kamenné rozhledny, takže bude mít kontrola pravděpodobně jasný výsledek. Ladislav Faktor ještě zmínil, že se o celou věc začali úředníci zajímat na základě udání. Pokuta může být deset tisíc korun, ale také několik stovek tisíc.

Zvon objevili v rakouském Innsbrucku

Zvon má za sebou zajímavý osud. Je to Zvon svobody, na němž je i jméno bývalého prezidenta a symbolu pádu komunismu a nástupu demokracie Václava Havla.

„Jeden pán z Rakouska, jmenuje se Helmut Mitter, který má tady u nás manželku Alenu, na zvon narazil v Innsbrucku v tamním zvonařství. Pátral, jak se tam vyskytl. Byl tam už od roku 2016 a hrozilo, že ho roztaví,“ uvedl Faktor, jenž je také jihočeským senátorem.

Podařilo se zjistit, že zvon původně nechala vyrobit Nadace Charty 77 pro kostel sv. Havla v Praze. Udělali na něj sbírku, zaplatili ho a přijeli pro něj. Jenže se jim nelíbil podpis bývalého prezidenta, který byl vystouplý, přičemž oni chtěli naopak zapuštěný.

„Tak se dohodli se zvonaři z firmy Grassmayr, ať vyrobí ještě jeden zvon, a ten skutečně visí v Praze. A tento chudáček tam zůstal v muzeu,“ pokračoval Faktor. Alena Mitterová začala obesílat nejrůznější instituce a obce, zda by ho nezachránily.

„Nakonec se ten e-mail dostal až ke mně. Řekl jsem si, že by bylo skvělé to využít k 30. výročí revoluce, do které jsem byl docela dost zapojený. Dojel jsem do Innsbrucku a zvon koupil. Pak jsem oslovil pana architekta Petra Hetešu, aby pro něj vytvořil zvonici,“ dodal Faktor.