Zubaři chybí ve většině měst, do Strakonic je chtějí přivést z Ukrajiny

Eva Oupicová bydlí v Sezimově Ústí. Před třemi lety přestala ze zdravotních důvodů její zubní lékařka ordinovat a v Táboře ani okolí se jí nepovedlo sehnat nikoho jiného. Nakonec tak s rodinou a sedmaosmdesátiletou babičkou začala dojíždět do více než 50 kilometrů vzdáleného Písku.

„Byla jsem ráda, že nás tam přijala mladá paní doktorka, i když to znamenalo hodinu cesty, což je v případě, že vás bolí zub, nepříjemné,“ vypráví mladá žena.

Jenže před dvěma lety odešla její stomatoložka na mateřskou dovolenou a hledání začalo nanovo. „Naštěstí se mi v Písku podařilo najít další lékařku, která právě přijímala pacienty. Po roce ale odešla na mateřskou i ona,“ pokračuje Eva Oupicová. Patří s rodinou mezi ty šťastné, které nakonec převzal po své kolegyni další písecký zubař.

Podobné strasti s nalezením zubního lékaře zažívají lidé v celém Jihočeském kraji. Nejhorší situace je teď ve Strakonicích.

„Máme tu celkem 32 zubařů, z toho 17 důchodců, někteří jsou i sedmdesátiletí. Jedna paní doktorka končí a další dvě budou končit v polovině roku,“ potvrzuje mluvčí České stomatologické komory za Jihočeský kraj Milada Hálková.

Průměrný počet pacientů na jednoho stomatologa v Jihočeském kraji je podle statistiky za loňský rok 1 463.



V případě, že by si klienti končících strakonických zubařů nedokázali najít náhradu, tak může zůstat bez péče zhruba 4 500 lidí. A možná i mnohem víc. „Jde o průměr, vím, že třeba jeden kolega má zaregistrovaných 4 000 pacientů,“ říká Milada Hálková.

Situaci se snaží řešit ředitel strakonické nemocnice a současně senátor Tomáš Fiala.

„Oslovil jsem zprostředkovatelskou agenturu a doufám, že se mi přes ni podaří přivést do Strakonic stomatology z Ukrajiny. Spolupracuji s panem starostou, který chce nabídnout zubařům ve městě benefity, například v podobě bytu, vybavení ordinace a podobně,“ říká Fiala.

Starší končí, mladí chtějí jinam

S podobným problémem se potýkají i další jihočeská města. Třeba Milevsko na Písecku, kde nedávno jeden stomatolog zemřel. „Měl přibližně dva tisíce pacientů. Dlouhodobě je tam nemocný i další pan doktor, který tedy ještě pracuje, ale dalších zhruba 500 pacientů je bezprizorních. Lékařů tam není tolik a nejsou úplně mladí,“ uvádí Hálková.

Právě věk hraje v problému velkou roli. Mladí totiž zůstávají ve velkých městech, nebo rovnou tam, kde vystudují a do menších míst se nehrnou.

Zajímavým příkladem je Český Krumlov, kde je na jednu stranu mladých lékařů poměrně dost. „Ale je tam obrovská výměna, protože zhruba třetina jde pracovat do příhraničních klinik, kde neošetřují žádné české pacienty. Když se pak osamostatní, jdou do Českých Budějovic. Tato oblast je na tom proto relativně nejlépe z celého kraje,“ míní Milada Hálková.

Podle ní zhruba 20 procent mladých stomatologů ihned po ukončení studia odchází za prací do zahraničí bez jakéhokoli postihu. Nemusí totiž vracet náklady na studium.

„Mladí navíc mají jiný styl práce, nové poznatky, metody a pacienty ošetřují jinak než starší lékaři. Tím pádem si jich nemůžou nabrat třeba 2 000, ale stačí jim 500 pacientů,“ dodává. Jak sama říká, lékaři v důchodovém věku zase mívají například zkrácenou pracovní dobu a nepřijímají nové klienty.

Nabízí byt, parcelu i vybavení

Takovou situaci dobře znají i v Deštné na Jindřichohradecku, kde skončil zubař v roce 2017.

„Nakonec jsem umluvil stávajícího lékaře, kterému je přes 70 let a už skončil, aby pokračoval. Ale už nechtěl nic papírově vyřizovat, takže jsme jako obec zřídili s. r. o. a zaměstnáme ho,“ plánuje starosta Deštné David Šašek, který si je dobře vědom toho, že řešení je dočasné.

„Mám v záloze ještě jednoho zubaře, který je o něco mladší a na důchod se chce přestěhovat do Deštné. Nedokážu si ale představit, že by tu třeba za deset let tito dva ještě fungovali. Budu se snažit, až rozjedeme ordinaci, oslovit lidi na fakultě, ať už ohledně praxe, nebo následné činnosti. Nabízeli jsme byt, parcelu, vybavení pana doktora, ale neklaplo to. Uvidíme, co dál,“ přemýšlí starosta Šašek.

O zlepšení situace chce usilovat i hejtmanství. „Musíme sem přivádět lidi po fakultách a motivovat je. Není to ale jen o ekonomickém zázemí. Jsou to vzdělaní lidé, chtějí prožít kvalitní život, a proto na jihu Čech musí být i kvalitní vzdělání pro jejich děti a hezké prostředí. Je to dlouhodobý problém, který se musí řešit dlouhodobou koncepcí,“ uvažuje hejtman Martin Kuba.

Informaci, kde najít stomatologa, by měly pacientům podávat zdravotní pojišťovny. Jenže ty jsou bezradné stejně jako starostové obcí.

„Pojišťovna jim poradí, aby dojížděli do vzdálenějšího města. Povede to k tomu, že spousta lidí nebude vyhledávat zubní péči a půjde na pohotovost, jen když bude mít akutní problém, protože nebude chtít nikam jezdit,“ varuje Milada Hálková.