V Zoo Hluboká na Českobudějovicku se koncem května narodilo mládě losa evropského. Návštěvníci a ošetřovatelé se z něj však radovali jen chvíli. Po čtyřech dnech uhynulo. Zooložka Markéta Jariabková vylučuje cizí zavinění.

„Nejpravděpodobněji samice neměla dost mléka. Mládě ale také mohlo být nemocné a nebylo životaschopné. To je prostě příroda. Ukáže se to po pitvě,“ konstatovala.

Plná života jsou naopak dvouměsíční koťata kočky pouštní, která vesele dovádějí ve svém výběhu. Návštěvníci je mohou pozorovat přes sklo. „Je na něm upozornění, aby je nerušili a neťukali na ně,“ poznamenala zooložka.

Začátkem června koťata absolvovala veterinární prohlídku, očkování a čipování. Ošetřovatelé už také znají jejich pohlaví – jsou to dva kocouři a jedna kočička.

Tahákem do hlubocké zoo můžou být v těchto dnech i další ptačí mláďata, jako jsou například pelikán, orel nebo kulíšci.

Velkou oslavu mají za sebou v Zoo Dvorec na Českobudějovicku. Křtili tam mládě gibona, jeho kmotrem se stal Marek Ždánský, který se proslavil zejména svou dlouholetou prací v pražské zoologické zahradě. „Je to sameček a jméno dostal po Markovi, ale pozpátku. Takže Keram,“ prozradil ředitel Viktor Ambrož.

Na návštěvníky zde čeká také vzácnost, straky ostroocasé. Podle ředitele jsou jediná zoo v Evropě, kde je chovají. „Plánujeme na letošek dostavbu africké vesničky Wanawake, kterou věnujeme ženetkám (cibetkovitým šelmám, které se podobají kočkám, pozn. red.). Máme tady tři druhy. Snad to stihneme, hodně záleží na počasí,“ naznačil.

Táborská zoologická zahrada pokračuje i letos v úspěšném odchovu vzácných sov. Příchozí mohou v těchto dnech obdivovat dvě mláďata v Česku ohroženého výra velkého.

„Sovám jsme u nás vytvořili ty nejlepší možné podmínky. Vybudovali jsme nové voliéry, v nichž se ptákům velmi daří. I proto se pravidelně rozmnožují. Například sovy pálené nakladly vejce jen krátce poté, co jsme je získali a přivezli k nám. Odchovali jsme také puštíka obecného, sovice sněžní a puštíka bradatého. A letos tyto odchovy doplnila dvojice výrů velkých,“ komentoval ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.

Do Zoo Na Hrádečku na Jindřichohradecku dorazí v nejbližších dnech samice hyeny žíhané a mezi přírůstky se řadí například mláďata klokanů rudokrkých, walliserských ovcí, mar stepních, syslů obecných a antilop jeleních.

Zoo spolupracuje na záchraně sysla obecného. „Některá letošní mláďata tak budou vypuštěná na vybraných lokalitách v České republice,“ říká zooložka Eliška Dušková.

Velbloudí farma v Záhosticích na Táborsku čeká dva přírůstky. Narodí se zde malá lama. Potomka čeká i jedna velbloudí samice. Ale vzhledem k tomu, že velbloudi jsou březí třináct měsíců, miminko se narodí až příští rok. „Nejsme klasická zoo, jsme farma, kde návštěvníci uvidí vše, co je s těmito zvířaty spojené,“ říká majitelka Žaneta Kratošková.

Zdůrazňuje, že v areálu není hřiště pro děti, nicméně právě pro malé návštěvníky mají pro letošek připravený nový program, který nazvali Zlatá karavana. „Je to vlastně zážitková pedagogika, aby se děti dozvěděly o velbloudech co nejvíce,“ zdůraznila.

Krokodýlí zoo v Protivíně na Písecku se teprve připravuje na snůšku vajec. Plazi se páří od ledna do dubna. Pozornost je upřena zejména na pár albínů severoamerických aligátorů, kterým je devět let. „Uvidíme, jak to dopadne, jsou ještě velmi mladí,“ vysvětlil ředitel Miroslav Procházka. „Je to jako u lidí, jako kdyby jim bylo okolo 13 let. A dožívají se 80 až 90 let,“ popsal.