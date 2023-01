Březí losici nejspíš otrávili návštěvníci, zoo ukázala drastické snímky

„Nemůžeme to říci se stoprocentní jistotou, ale jsme podle pitvy přesvědčeni o tom, že losům někdo do ohrady naházel pečivo, nějaké cukroví nebo zbytky od Vánoc. Zřejmě se tak stalo ve čtvrtek nebo v pátek a už v sobotu jsme měli známky, že je něco v nepořádku,“ vysvětluje zooložka hlubocké zoo Markéta Jariabková.

Podle ní se stav samice přechodně zlepšil a v neděli nejevila žádné známky otravy. To se ale změnilo v pondělí krátce po poledni, kdy dostala silné bolesti. Shodou okolností byl v areálu zoo i veterinář Emanuel Krejcar, který se snažil losici okamžitě pomoci.

„Když jsem přiběhl na místo, viděl jsem zvíře na zemi v křečích a bolestech. Museli jsme nejprve odehnat zdravé jedince, abychom se k ní vůbec mohli dostat. Při podávání tišících léků nijak nereagovala a bohužel nám ještě během prvního ošetřování uhynula,“ popisuje celý zákrok Krejcar.

Při následné pitvě, která měla odhalit příčiny úmrtí, čekalo na veterináře a ošetřovatele další nepříjemné překvapení. Uhynulá samice totiž byla březí a čekala dvě mláďata rozdílného pohlaví.

Losici s vyvrženými vnitřnostmi a dvěma nenarozenými mláďaty pak zoo ukázala novinářům. Zoo tím chce apelovat na návštěvníky, aby viděli, co mohou krmením zvířat způsobit.

Losovi stačí k uhynutí jediný rohlík

„Je to pro nás obrovská chovatelská ztráta, protože losa do zahrady je nyní mimořádně těžké sehnat. Bohužel se nám něco podobného stalo už před deseti roky, kdy nám uhynula samice, která čekala také jedno mládě,“ doplňuje Jariabková.

Losi jsou podle odborníků velmi striktní potravní specialisté, což znamená, že zvládnou zpracovat jen vybranou stravu. Ostatní potraviny jim pak mohou v krajním případě fatálně uškodit.

„Ve volné přírodě konzumují větve, listí nebo trávy. V zoologických zahradách se tomu snažíme přiblížit speciální krmnou směsí. Nesmějí ale dostávat lehce stravitelné cukry, to znamená moučné výrobky, cukr nebo sladké pečivo. Dospělému losovi stačí k uhynutí jediný rohlík,“ upozorňuje Krejcar.

Hlubocká zoo na celou událost zareaguje rozmístěním kamer a na všech stanovištích chce obnovit cedule s varováním před krmením zvířat.

„Neustále to návštěvníkům připomínáme, ale očividně to nestačí. Kdykoliv zaznamenáme někoho, kdo nařízení ignoruje, opět ho upozorníme, aby to nedělal. Jenže když nás někdo neposlechne, může to bohužel dopadnout i takto,“ podotýká Jariabková.