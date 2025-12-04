Žloutenka už má na jihu Čech první oběť. Pacienty se daří včas očkovat

Vysoký nárůst virové hepatitidy typu A trápí celou republiku a tento trend se nevyhnul ani jižním Čechám. Ke konci listopadu Krajská hygienická stanice (KHS) evidovala celkem 96 případů tohoto onemocnění. Meziročně se jeho výskyt několikanásobně zvýšil.
„V roce 2024 to bylo deset případů, v roce 2023 tři a v roce 2022 dva. V roce 2021 kraj postihla lokální epidemie, kdy bylo hlášeno 148 případů,“ sdělila Gabriela Žampachová, zástupkyně ředitelky protiepidemického odboru KHS.
Podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je krajský výskyt sedmý nejvyšší. Nejvíce případů žloutenky typu A, konkrétně 44, je na Krumlovsku. Následuje Budějovicko se 17 případy, Táborsko s 12 a Jindřichohradecko s 11. Zbylé okresy hlásí jednotky případů.
Zvýšené počty nakažených řeší už přibližně půl roku českobudějovická nemocnice. „Trvale máme několik pacientů s hepatitidou A na oddělení, naštěstí to nejsou velké zástupy, nyní je jich pět,“ řekl primář infekčního oddělení Aleš Chrdle. Dodal, že se daří pacienty očkovat a část lidí se díky tomu nákaze vyhne.
Epidemie žloutenky A je největší od roku 1984, nejvíc nakažených je v Praze
Právě očkování primář považuje za nejlepší prevenci. Vakcín je ale místy nedostatek, což pociťují i v českobudějovické nemocnici. Občas musejí počkat, než vakcína dorazí. Nestává se však, že by na pacienty nezbyla, spíš ji dostávají na poslední chvíli.
Vakcinace se skládá ze dvou dávek. „Už první chrání před nákazou. Po půl roce se dává druhá, která zajistí dlouhodobou, vlastně celoživotní ochranu,“ popsal Chrdle. Očkování považuje za bezpečné, účinné a poměrně dobře tolerované. Naočkovaný jedinec může většinou pouze pociťovat bolest ramene nebo krátkodobě zvýšenou teplotu.
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pro MF DNES uvedl, že zájem o očkování je letos mimořádný. „Je možné to vysvětlit výrazným nárůstem případů, ale také zvýšenou informovaností občanů a do jisté míry i zájmem o prevenci a ochranu zdraví,“ stojí v odpovědi.
Dostupnost vakcín SÚKL sleduje a spolu s ministerstvem zdravotnictví průběžně zajišťuje mimořádné dodávky na český trh. „Za poslední dva týdny SÚKL propustil v případě vakcíny proti hepatitidě A celkem 40 456 kusů variant pro děti a dorost a 40 071 kusů variant pro dospělé. Ty jsou určené k rovnoměrné distribuci do všech krajů,“ dodal ústav.
Zemřel 63letý muž
Nakaženým pacientům bývá v akutní fázi špatně od žaludku, jsou unavení, zvrací, bolí je břicho a mohou mít horečky. Když přicházejí do nemocnice, tyto potíže už odeznívají, přesto ovšem mohou stále cítit únavu či nechutenství.
Problémem je, že některým z nich přestávají fungovat játra, kvůli nahromadění žlučových barviv v krvi zežloutnou a zároveň ztmavne moč a zesvětlá stolice.
Léčba tohoto onemocnění je však jen podpůrná, lidé s problémy s játry jsou hospitalizovaní do jejich odeznění. „Nemáme žádné léky přímo proti tomuto viru žloutenky typu A, na rozdíl od jiných virových hepatitid. Tady musíme tomu člověku pomoct doplnit to, co mu chybí, například infúzemi, a ulehčit příznaky, aby jim nebylo špatně a mohli jíst,“ upřesnil primář.
Trvání onemocnění je individuální, od dnů do několika měsíců. Větší problémy může působit lidem, kteří měli už předtím nemocná játra. „V takovém případě může být i smrtelné. Považuji za zneklidňující, že mezi těmi, kteří za poslední rok na žloutenku typu A zemřeli, nejsou jen lidé, kteří dlouhodobě a pravidelně pili alkohol nebo jinak přetěžovali svá játra, ale i lidé, kteří byli zdánlivě zdraví,“ komentoval.
Obavy u sousedů. Německo kvůli žloutence vydalo doporučení pro cesty do Česka
V budějovické nemocnici zatím úmrtí neměli, podle statistik SZÚ už však jeden Jihočech nákaze podlehl. Měl jím být třiašedesátiletý muž, u něhož se první příznaky projevily koncem září. Zemřel v první říjnovou sobotu.
Nárůst počtu nakažených potvrdila i táborská nemocnice. „Současný stav představuje zvýšený výskyt, avšak stále v mezích obvyklých epidemiologických výkyvů,“ uklidnila mluvčí zdravotnického zařízení Jana Háková.
Nákaze se přezdívá nemoc špinavých rukou. Podle Žampachové je tak stěžejní poctivě dbát na hygienu a využívat nezávadnou pitnou vodu a potraviny.
Vyšší množství případů lze spojovat s rostoucím počtem lidí v populaci, kteří se s nákazou dosud nesetkali. KHS eviduje i onemocnění přivezená ze zahraničí, zvláště z exotických zemí.