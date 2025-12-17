Maskovaní zloději nakradli vltavíny a šperky za více než milion, brzy je chytili

  9:20,  aktualizováno  9:20
Českokrumlovských kriminalistům se v krátké době podařilo objasnit krádež velkého množství vltavínů a šperků z nich vyrobených. Dopustila se jí dvojice mužů, po nichž v jednom z krumlovských obchodů zůstala škoda téměř 1,4 milionu. Už jsou ale ve vazbě a hrozí jim až osmileté vězení.

Dva muži si vyhlédli prodejnu minerálů, drahých kamenů a šperků a s kapucemi přes hlavu a zakrytými obličeji tam 1. prosince brzy ráno vtrhli.

„Za použití násilí překonali vstupní dveře do prodejny, kde po rozbití skleněné výplně vitríny odcizili tři plata stříbrných přívěsků s vltavínem a čtyři plata surových vltavínů o celkové hmotnosti bezmála tří kilogramů,“ popsal českokrumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík a dodal, že svým jednáním způsobili škodu ve výši bezmála 1,4 milionu korun.

Ani maskování však mužům nepomohlo. Kriminalisté je do jednoho týdne ztotožnili a následně zadrželi.

„Čtyřicetiletý muž a jeho jednatřicetiletý komplic si tak z rukou kriminalistů převzali usnesení o zahájení jejich stíhání, a to pro spáchání trestných činů krádež a poškození cizí věci,“ upřesnil Šupík.

Soud zároveň akceptoval návrh státního zastupitelství a oba muže poslal do vazby. V případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

