Cesta ke zklidnění dopravy v centru Českých Budějovic je hodně kostrbatá

Když se teď někdo v Českých Budějovicích zmíní, že přestane fungovat zkratka pro motoristy přes náměstí Přemysla Otakara II., okamžitě je kolem toho rušno.

Změna, která má začít platit od léta, má velké podporovatele, ale také tvrdé odpůrce. Od července by už nemělo být možné projet centrem ze Sadů kolem Černé věže do Mánesovy ulice.

Vedení města proto tento týden uspořádalo hned dvě setkání, první pro obyvatele, druhé pro podnikatele. Obě skončila neslavně, shodli se na tom zástupci obou táborů. Zájem o jednání v hotelu Clarion byl malý. Nejdříve dorazilo přes 40 lidí, o den později jen dvacítka. Část účastníků pak upozornila, že v projektu jsou stále nejasnosti a navíc už od minulého pátku leží na odboru dopravy oznámení o návrhu úprav, a tak je vlastně rozhodnuto.

„Nechápu, jak je možné, že v pondělí nedorazil nikdo z vedení radnice. Je to jejich záměr, měli si ho zde obhájit. Nechali to na úřednících,“ kritizoval po jednání opoziční zastupitel Michal Šebek (ODS).

Teď je čas na podání námitek

Ti, kterých se zklidnění dopravy v historickém centru týká, ale mohou ještě necelý měsíc k návrhu posílat námitky oficiální cestou na odbor dopravy a silničního hospodářství. Ten by pak měl vydat opatření obecné povahy, po něm začnou změny platit. Mohlo by to být od začátku července.

Největší plánované změny

v centru Českých Budějovic 1. Tranzit aut od Sadů do Mánesovy zastaví vznik pěší zóny U Černé věže mezi Hroznovou a Kanovnickou. 2. Otočí se jednosměrka v Kněžské, nově bude směřovat z Široké do ulice Karla IV. 3. V Biskupské zamezí výjezdu z náměstí do ulice F. A. Gerstnera. 4. Na severní straně náměstí zruší parkovací místa a nahradí je relaxační zónou. Část míst naopak řidiči získají na straně u radnice. Opatření budou nastavená tak, aby dopravní obsluha fungovala i nadále ve standardním režimu.

Záleží i na tom, jak rychle se podaří připomínky vypořádat. Podrobný dokument k dopravním úpravám v centru o 19 stranách je na webové úřední desce Magistrátu města České Budějovice.

Na druhé, úterní jednání už dorazil náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), aby také reagoval na některé dotazy účastníků. Ti chtěli například vědět, jak jim radnice nahradí zrušená parkovací místa na severní straně náměstí. To je totiž další ze zásadních změn, které se chystají.

Část míst mají tamní obyvatelé dostat na straně radnice. Od některých účastníků ale zaznělo, že by možná stačilo, kdyby strážníci s parkovací službou pořádně dohlíželi na to, kde a jak někteří s auty stojí a zda k tomu mají oprávnění.

„Musím souhlasit, že je to pravda. Někteří řidiči to opravdu nerespektují a raději riskují pokutu. Proto chci intenzivnější kontroly,“ reagoval Thoma.

Naopak načasování veřejných jednání je podle něj správné. „Je lepší s ním podrobně seznámit, až když je projekt hotový. Navíc teď mohou lidé podávat námitky a odbor dopravy se s nimi musí následně vypořádat. Je to klasické správní řízení,“ doplnil náměstek.

O 40 procent aut méně

Pokud se podaří vše spustit v létě, tak počítá, že by první dva měsíce mohly fungovat jako zkušební. Provoz přímo ve městě není přes léto tak silný. Podle návrhu mají úpravy omezit tranzitní dopravu až o 40 procent. To by znamenalo, že náměstím denně projede zhruba o 1 500 až 2 000 vozidel méně.

Po zkušebním období nastane zlomový podzim a půjde také o to, kdo vyhraje komunální volby. Zklidnění centra v navržené podobě totiž nemá podporu napříč politickými stranami. Někteří se netají tím, že pokud dostanou možnost, tak úpravy zase zruší.

Přitom když před více než dvěma lety MF DNES prováděla průzkum mezi všemi 45 zastupiteli Budějovic, tak se drtivá většina z nich vyslovila pro to, alespoň částečně dopravu na náměstí omezit.

Teď už je situace jiná a před volbami je celá věc také značně zpolitizovaná. Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) je návrh přijatelným kompromisem. „Pro místní podnikatele ani občany neznamená žádné zásadní komplikace, ale na druhou stranu by měl významně zklidnit historické centrum, což byl náš cíl i v koaliční smlouvě,“ upozornil.

Kromě zrušení dvou desítek parkovacích míst vznikne pěší zóna u Černé věže a také bude jednosměrka v části Biskupské ulice, právě tím se zamezí průjezdu tranzitu. Na severní straně náměstí vznikne místo parkoviště relaxační zóna a přibude zeleň. Zásobovací vozy by měly mít dál možnost všude zajet.

Ke zklidnění centra se uskuteční ještě dvě videokonference, které jsou na programu 9. května. Podrobnosti jsou k tomu na webu centrumvklidu.cz.