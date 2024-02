Přestane být centrum Budějovic opět zkratkou? Nastal čas na zklidnění dopravy

Řidiči, ale i tisíce obyvatel Budějovic si na to jistě dobře vzpomínají. Ještě loni na začátku roku se nedalo jen tak lehce projet centrem, vyhnout se několika semaforům a krátit si cestu mezi Sady a Mánesovou ulicí.

Platilo několik opatření, která měla pomoci ke zklidnění dopravy v historickém jádru. Pak ale soud rozhodl, že jsou nesrozumitelná a město je musí zrušit. Skoro vše je tak zase při starém.

Teď však nastal zlomový okamžik. Jen pár stovek metrů od náměstí Přemysla Otakara II. nově funguje parkovací dům pro 500 aut. Pro současné vedení radnice je to impulz, aby se ke zklidnění centra opět vrátilo. Ostatně to tak i po zrušení opatření politici slibovali.

„Jsem přesvědčený, že se něco stát musí. Celá organizace dopravy a parkování je pro nás velkým tématem,“ potvrdil náměstek primátorky pro investice či velké projekty Petr Maroš (ODS).

Tím, že se dá parkovat ve velkém u sportovní haly, tak podle něj pro mnoho řidičů odpadla nutnost zajíždět až do centra. Marošův kolega, náměstek pro dopravu Lubomír Bureš (ODS), už naznačil některé změny, jež mohou v blízké budoucnosti nastat. „Chtěli bychom využít novinku, takzvané sdílené zóny,“ uvedl.

Sdílená zóna a dvacítka

V historickém centru by to pak znamenalo vzájemnou rovnost všech účastníků provozu, tedy aut, motorek, cyklistů či chodců a MHD. Maximální povolená rychlost by byla 20 km/h. Jako první to v České republice zkouší v části Brna. Právě tam se pojedou v těchto dnech podívat budějovičtí úředníci, aby měli poznatky z praxe a viděli technické řešení.

„Pokud k tomu přistoupíme, musíme nejdříve se vším důkladně seznámit veřejnost. Diskutovat s tamními obyvateli, podnikateli v centru. Když jsme se o tom bavili na dopravní a metropolitní komisi, nebyla kolem toho kritika, spíš zazněly další nápady,“ zdůraznil Lubomír Bureš.

Nechtěl by, aby nové opatření opět někdo napadl u soudu pro nesrozumitelnost. „I proto připravíme i kampaň, jak se ve sdílené zóně správně pohybovat. Natočíme videa a podobně. Lidé si to musí dostat do hlavy,“ upozornil. Pojem sdílená zóna a s tím spojená pravidla jsou skutečně novinkou. Vyhláška, která je součástí pravidel provozu na pozemních komunikacích, je účinná teprve od 1. ledna.

I podle opozice nastal čas na opětovné zklidnění. Především hnutí Občané pro Budějovice (OPB) v minulosti nejaktivněji prosazovalo a nakonec i dočasně docílilo omezení provozu přes centrum.

„Náměstí je veřejný prostor města, který by měl sloužit zejména k potkávání lidí, procházkám a trávení volného času. Ne kruhový objezd a autostráda v jednom. Měli bychom se proto snažit o omezení vjezdu a parkování aut na náměstí,“ napsal zastupitel a bývalý náměstek primátora Ivo Moravec (OPB). I on zdůraznil, že je zásadní získat také podporu tamních obyvatel a obchodníků, přesvědčit je, že to má smysl.

Další zastupitel OPB Lukáš Bajt zmínil, zda sdílené zóny budou ke zklidnění stačit. Už nyní se smí jet přes centrum pouze třicítkou, navíc chodníky jsou od silnice oddělené skoro všude vysokými obrubníky, což naopak chodce a auta odděluje. Není ale vyloučeno, že v balíčku opatření budou ještě další omezení, která ztíží průjezd aut.

Když platila ta dřívější, místo tří až tří a půl tisíce aut jich přes náměstí Přemysla Otakara II. jezdilo v průměru jen 1 600 za den. To ovšem řidiči nesměli od Černé věže odbočit přímo na náměstí a museli se proplétat uličkami, což mnohé odradilo. Náměstek Bureš zmínil, že náměstí radnice nechce zavírat tak, aby bylo neprůjezdné.

„Ale určitě nechceme, aby dál fungovalo jako zkratka. Musí to být nastavené tak, aby to přestalo být pro řidiče atraktivní,“ dodal Bureš. To samé se může dotknout i parkování na náměstí, určitě se bude uvažovat například o zdražení stání, když je nyní nedaleko levná alternativa.