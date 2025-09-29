Část náměstí bez aut? V Táboře to vítají a možná z dočasné úpravy bude trvalá

Centra měst nemusí být jen křižovatky plné aut. Třeba v Táboře v létě už podruhé proměnili část Žižkova náměstí v pěší zónu. Chtěli zklidnit dopravu a nabídnout bezpečnější a příjemnější prostředí pro chodce, aniž by se zhoršila dostupnost centra. Vzniklo tak živé místo pro setkávání, s posezením a zelení.
Normálně tudy jezdí auta, ale přes léto se část Žižkova náměstí v Táboře stala...
Normálně tudy jezdí auta, ale přes léto se část Žižkova náměstí v Táboře stala pěší a odpočinkovou zónou. | foto: MÚ Tábor

Při přípravách vedení radnice spolupracovalo s podnikateli, organizátory kulturních akcí či dopravními odborníky. Využilo i dotazníkové šetření a zkušenosti z loňského prvního ročníku. Ten provázely počáteční obavy, nakonec ale veřejnost projekt hodnotila převážně kladně.

„Lidé vidí diskutovanou věc v reálu, můžeme si na místě ověřit všechny detaily takříkajíc na dlani a ze života. Následně můžeme pokus pečlivě vyhodnotit a napříště vychytat mouchy. Je to vidět i na druhé sezoně pěší zóny,“ vysvětlil starosta Štěpán Pavlík.

Jižní část Žižkova náměstí byla bez aut už vloni v létě.
Podotkl, že taktický urbanismus, tedy dočasná změna městského prostoru směřující ke zlepšení místního prostředí, má v některých záměrech své opodstatnění. Letos podle starosty nemají k pěší zóně téměř žádné připomínky.

„Lidé záměr, zdá se, přijali a s trochou nadsázky se dá říct, že už se těší na trvalou úpravu v tomto prostoru. Ta však přichází v úvahu až v následujících letech,“ dodal.

Záležet bude na souběhu s rekonstrukcí plynovodu a potřebné shodě v orgánech města. Letní pěší zóna nenabízela příjemné prostředí jen obyvatelům a návštěvníkům města, zázemí poskytla i řadě akcí. Mezi ně patřil festival Tabook, sousedské slavnosti Trhák nebo tradiční benefice pro podporu duševního zdraví Malíři v ulicích.

„Atmosféra letní pěší zóny je neopakovatelná. Přesně tento typ prostoru do centra patří. Rádi jsme přispěli k jeho oživení prostřednictvím hraní deskových her nebo letního čtení na náměstí,“ konstatovala Jana Lišková z městské knihovny. Náměstí hostilo i pravidelné středeční trhy a tančírny.

Tábor vyčlenil pro potřeby projektu ze svého rozpočtu 800 tisíc korun. Částka pokryla nákup mobiliáře, zeleně i veškerou dopravu, manipulaci a údržbu. Vybavení si ponechají a využijí ho v dalších letech, zeleň v říjnu trvale umístí do veřejného prostoru na Pražském sídlišti.

