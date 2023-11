Loď Smetana vyrazí na zimní plavby po Lipně, pokud přehrada nezamrzne

„Vše je podmíněné počasím a ledovými podmínkami na největší české vodní ploše. Bude se jednat o šedesátiminutové okružní plavby, na které budeme vyrážet z přístavu v Lipně nad Vltavou. Popluje loď jménem Smetana,“ uvedl ředitel společnosti Rosenberger–Lipno–Line Tomáš Koranda.

Parník poprvé vyrazí v pátek, plavby jsou naplánované na všechny prosincové pátky, soboty a neděle, mimo Štědrý den. V období mezi svátky se pak popluje každý den. Poslední jízda bude v pondělí 1. ledna.

Přesný jízdní řád je na webových stránkách lodní dopravy www.lipno-line.com, kde si také zájemci mohou ihned koupit jízdenky online. Dospělí za ni zaplatí 299 korun, děti od čtyř do 15 let 199 korun. „Zbylé budou v prodeji na lodi,“ doplnil Koranda.

Pokud by jezero začalo zamrzat nebo plavbám velmi nepřálo počasí, musel by je kapitán lodi odložit nebo zrušit. Pak by se všechny peníze za již zaplacené jízdenky vracely.

Na lodi budou hrát koledy a podle Korandy se cestující nemusí bát zimy. „Hlavní paluba lodi je vytápěna ústředním topením, a navíc jim posádka nabídne jeden teplý nápoj zdarma,“ upřesnil Koranda a dodal, že otužilci mohou navštívit také horní otevřenou palubu.

„Doufáme, že tyto nové plavby doplní stávající nabídku adventních a novoročních programů, které se v Lipně nad Vltavou a v okolí jezera připravují,“ uzavřel Pavel Pechoušek, destinační manažer z Turistického spolku Lipenska.