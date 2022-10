Na palivové dříví jsou pořadníky, čeká se až tři měsíce. A ceny rostou

Lidé, kteří topí dřevem a nemají zajištěné zásoby, musí čekat i několik měsíců. Někde nové objednávky už vůbec nepřijímají.

„Před půl rokem ještě skoro nikdo nic nechtěl, ale teď je zájem opravdu veliký. Máme pořadník a lidem, kteří volají teď, už bohužel nemůžeme vyhovět,“ zhodnotil situaci jednatel prachatických městských lesů Jan Pěsta.

Jedinou možností je tak samovýroba. S ní ale nemají lesníci příliš dobré zkušenosti. „Ani ji nechceme moc nabízet. Lidé si představují, že dostanou k pokácení suché a silné stromy blízko cesty. Ale tak to bohužel není. Takové dřevo už nemáme. Když jim potom dáme něco slabšího, tak práci většinou nedodělají a nebo ani nezačnou. Lidé prostě nechtějí pracovat. Nejraději by chtěli vše hotové, suché a naštípané,“ popsal Pěsta.

Když zájemce do měsíce dřevo nezpracuje, ukážou lokalitu dalšímu. To ale podle Pěsty znamená více starostí a projetého benzinu než vydělaných peněz. Zároveň potvrdil, že i městské lesy musí reagovat na ceny na trhu, které určují velké firmy. Od začátku roku tak zdražili už o 100 procent.

„Nejvíce stoupá zájem o již hotové a naštípané dříví. Na to se mě zájemci ptají nejčastěji. My ale prodáváme dřevo jen ve dvoumetrových kládách a bez dopravy. Proto se je snažím hned odkázat jinam,“ doplnil Pěsta.

Přijímání objednávek musely úplně zastavit také městské lesy v Táboře. O trochu lépe jsou na tom v Českých Budějovicích, kde nové objednávky ještě přijímají.

„Těžbu jsme zatím nezastavili. Čekací doba na objednávku je i tak dva až tři měsíce. Poptávka momentálně převyšuje nabídku. Zásob nemáme tolik, abychom mohli dodání zkrátit. Největší zájem je o štípané palivové dříví. To děláme i ze slabších průměrů, a tak výroba trvá déle,“ vysvětlil Ladislav Laluch, vedoucí lesní výroby ze společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice.

Ceny drží do konce roku

Od 1. října si navíc lidé znovu za surovinu připlatí. „Za metr prostorového sypaného jehličnatého štípaného dřeva dají 1 300 korun. Bříza bude za 1 600 a tvrdé listnáče za 1 700 korun včetně DPH. Cenu jsme v letošním roce upravili už počtvrté. Zvedla se o 40 až 60 procent ve srovnání se začátkem roku,“ upozornil Laluch.

Podobný trend zaznamenali také ve státních lesích. O třetinu vyšší zájem je i o samovýrobu. „Je logicky cenově výhodnější, ale je k ní zapotřebí vhodné vybavení a také určitá fyzička. S tím by měli lidé počítat. Obecně poptávka po dříví letos převyšuje naši nabídku. Přesto se ji snažíme co nejvíce uspokojit,“ sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

V nelehké době se snaží lidem pomoci. „Vzhledem k ekonomické krizi spojené s rostoucími cenami energií jsme se rozhodli zvednout množství dřeva, které si může od nás fyzická osoba koupit, a to na 35 metrů krychlových. To by mělo pokrýt topení v rodinném domě na jednu zimu. Navíc ho prodáváme za přijatelné ceny, které se od dubna nezměnily a do konce roku nezmění,“ uvedla Jouklová.

Dostatek dřeva mají Jihočeské katolické lesy, které spadají pod Biskupství českobudějovické. „Zájem je skutečně vysoký. Proto jsme se rozhodli, že si na prodej hotového palivového dřeva založíme novou provozovnu. Máme vlastní lesy, takže jsme se rozhodli, že dřevo nebudeme prodávat jen tak říkajíc nastojato, ale už zpracované a naštípané,“ upřesnil jednatel Jihočeských katolických lesů Pavel Kolářík.

Přestože u štípaného dříví nemají letos s čím srovnávat, klády loni prodávali za 300 korun za metr. Dnes cena nezpracovaného dříví vzrostla na 800 až 900 korun. „Protože jsme začali nedávno, je u nás dřeva dostatek. Na zájemce se tedy dostane hned. To u konkurentů rozhodně není,“ doplnil Kolářík.