Třídírnu odpadu vydávají za logistické centrum, popudil část obce plánovaný areál

V malé obci Hůry u Českých Budějovic začala nedávno stavba moderního sídliště se školou a pečovatelským domem. Již delší čas tam funguje velkokapacitní kompostárna s provozem pro celý okres a nově se v jejím katastru plánuje stanice pro třídění odpadů, které se mají spalovat v připravovaném blízkém ZEVO Vráto.
Záměr třídírny oznámila firma FCC, která se zabývá odpady. Proti němu vystoupila část veřejnosti. Spolek Náš domov z blízkého Rudolfova požaduje kompletní řízení EIA posuzující vliv na životní prostředí. O něm rozhodne krajský úřad.
Architekti navrhují u budoucí spalovny odpadu laboratoře, kavárnu i kino
Spolku vadí už samotný název projektu, který je podle něj zavádějící. Investor ho představil jako logistické centrum v průmyslové zóně, což evokuje stavbu skladových hal. Ve skutečnosti jde o skládku a třídírnu komunálních odpadů s kapacitou 70 tisíc tun materiálu ročně.
Hlavním zařízením bude recyklační linka a drtírna. Z vhodného materiálu se vyrobí takzvané tuhé alternativní palivo pro spalovnu ve Vrátě. Denně má provoz v Hůrách obsloužit 50 nákladních aut. Vše má vzniknout na ploše 1,4 hektaru.
„Název záměru vytváří mylný dojem, že jde o sklady. Provoz třídírny bude znečisťovat životní prostředí prachem a zápachem. Drtit se tu budou odpady jako plasty, dřevo i textilie. Ohrozí to spodní vodu a zahltí nevyhovující kanalizaci. Zvýší nákladní dopravu na cestách, které pro ni nejsou stavěné,“ jmenuje jen některá negativa předseda spolku, lékař Jaroslav Valevský.
Spolek se kriticky staví i k záměru vrátecké spalovny. Budoucí ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů), největší v kraji, má zpracovat 160 tisíc tun komunálních odpadů ročně. Ačkoliv už dostalo od kraje povolení, bude ho po kasační stížnosti ještě hodnotit Nejvyšší správní soud.
Příjezdové cesty vyčistí vodou
Podle projektu bude třídírna fungovat západně od dálnice D3, poblíž lokality Světlíky, což je okraj katastru Hůr. Od obce bude vzdálená zhruba 1,6 kilometru. Právě rozestavený areál Rezidence u Sv. Eliáše bude oddělovat od pozemku dálnice.
Určité kumulativní vlivy na obec investor přiznává, ale zaručuje se, že nedojde k překročení hygienických limitů. S převahou západních větrů se totiž k obci mohou dostat emise nejen z třídírny odpadů, ale i z dalších provozů, jako je blízké parkoviště se servisem kamionů Truck centrum, zmíněná kompostárna či další, už postavené nebo plánované skladové haly.
K vlastní dopravě investor třídírny udává, že bude příjezdové cesty skrápět vodou. Zařízení má fungovat celý týden ve dvou směnách a zaměstná 16 lidí. Stavba má začít příští rok.
Podle zástupce oznamovatele záměru Jiřího Kalivody je projekt v souladu s územním plánem obce Hůry. „Také se záměrem kraje, který potřebuje takové úpravny odpadů,“ zdůraznil Kalivoda.
Spalovnu nechceme! Stavbu u Českých Budějovic kritizují i velká města v kraji
Starosta Hůr Jiří Borovka zdůraznil, že si podobné projekty pečlivě hlídají, a ujistil, že tento nebude mít dopad na zvýšení dopravy v obci. „Nákladní auta tam budou najíždět od Budějovic přes průmyslovou zónu, takže se nám vyhnou,“ uvedl Borovka a potvrdil, že záměr je v souladu s územním plánem obce. V dokumentaci projektu je ale zakreslený i provoz Budějovickou a Průmyslovou ulicí nedaleko budoucí čtvrti.
Spolek Náš domov ještě připomněl, že zamýšlená technologie třídírny odpadů v Hůrách zaostává za moderním řešením, jež připravuje například Olomoucký kraj. Tam budou mít kompletní automatické dotříďovací linky na komunální odpad, které už fungují v Rakousku či Německu. Ke spálení vyberou jen tu část materiálu, která nejde využít do další výroby.
