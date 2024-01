Vždy se na lidi těšil. Zemřel pekař Sobotovič, jeho housky a placky byly vyhlášené

Pekařský mistr Augustin Sobotovič byl dlouholetým předsedou spolku Velká lóže pecařská Lenora, který propagoval v obci na Prachaticku tradiční řemeslo.

„Řemeslo ovládal dobře a lidi ho měli rádi,“ vzpomíná na svého mistra Miroslav Kutlák, který po Sobotovičovi převzal teprve nedávno štafetu vrchního lenorského pekaře.

„Vzpomínám na něj se smutkem a slzami v očích. Pekli jsme spolu v tandemu od roku 2019, trvalo tři roky, než mi to konečně předal. Přestože peču 27 let, vždycky jsem se považoval za jeho učně. Dobře nám to klapalo. Je nám všem líto, že po krátké nemoci odešel,“ sdělil Kutlák.

Augustin Sobotovič nejčastěji předváděl své mistrovství tradičního pečení v obecní veřejné peci. Podle více než sto let staré receptury zadělával těsta na kvasový chléb, housky, dalamánky nebo česnekové placky. Veřejné pečení v obecní peci z roku 1837 bývalo v Lenoře vždy poslední sobotu v měsíci a jezdily na něj desítky lidí nejen z jižních Čech.

Své umění předváděl nejen v Lenoře. Lidé ho mohli potkávat v Hoslovickém mlýně na Strakonicku i na dalších místech kraje.

Právě toho, s jakým zápalem a láskou Sobotovič udržoval tradici, si na něm Lenorští vážili nejvíce.

„Dělal to s láskou, zdarma a vždy se na lidi těšil jako malé dítě na čokoládu. Na nic si nehrál, dělal to spontánně a přirozeně. Byl na pečení vždycky perfektně připravený a oblečený. Dbal na to, aby tomu řemeslu dělal slávu a čest,“ přidal současný předseda Velké lóže pecařské Kutlák.

Poslední rozloučení s Augustinem Sobotovičem se uskuteční ve čtvrtek 1. února ve smuteční síni hřbitova ve Volarech.