Lidi na jihu Čech vylekalo zemětřesení. Popisují dunění a otřesy

„Přibližně v 11.43 se nám v ulici Stavbařů zachvěl celý dům. Máte taky zkušenost? Zemětřesení, nebo někde nějaký výbuch?“ uvedla ve facebookové skupině Strakoňáci Helena Šumpelová.

Pod jejím příspěvkem se pak začaly hemžit desítky komentářů lidí, kteří popisují otřesy nejen ve Strakonicích, ale i v Písku nebo Blatné.

EMSC @LastQuake 🔔#Earthquake (#zemětřesení) M3.1 occurred 15 km NW of #Písek (Czech Republic) 11 min ago (local time 11:41:40). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/5jRi8MsZBk

🖥https://t.co/gaYSziC19g https://t.co/jZRUfdaBBs oblíbit odpovědět

„Byl jsem v kanceláři dílny. Najednou to zadunělo, tak jsem se šel podívat na dílnu, jestli se nestal nějaký problém. Všichni jenom koukali z okna, co se stalo, protože se zatřásl celý barák. Bylo to asi jako kdyby hodně těžká technika, která tu ale nebyla, jezdila u baráku. Nic nám nespadlo, jenom to dunělo,“ popsal iDNES.cz Josef Hlavenka, který v Liběticích u Strakonic provozuje uměleckou sklárnu.

Malé zemětřesení zasáhlo také Plzeňský kraj, podobný pocit redakci popsali i obyvatelé Klatovska.

„Jako kdyby jel projížděl těžký kamion. Otřesy doprovázely i zvukové efekty. Volali mi vystrašení příbuzní, kteří nevěděli, co se děje. Sestra si myslela, že je něco s kotlem. Přesný průběh zemětřesení budu znát zítra ze záznamu,“ sdělila Jana Bartizalová z týmu geofyzikální observatoře v Kašperských Horách na Klatovsku.

„Bylo to, jak když po silnici jede těžká technika. A protože nám tady staví dálnici, tak si nemyslím, že by to dunění někoho dneska znervóznilo,“ řekla starostka obce Čimelice z okresu Písek Šárka Hrdličková.

Podle evropského seismologického centra se epicentrum nacházelo pod obcí Mirotice na Písecku. „Pocítili jsme obrovskou ránu, chvěla se okna. Volali nám vystrašení obyvatelé,“ reagovala starostka Mirotic Martina Mikšíčková.

Geofyzikální ústav původně uvedl, že zemětřesení mělo sílu 3,1. Později upřesnil, že síla byla 3,9. Podle ústavu šlo na české poměry o středně silné zemětřesení.