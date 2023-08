Premiér Fiala zahájí agrosalon Země živitelka, pak pohovoří s potravináři

Brány českobudějovického výstaviště se otevřou v devět hodin, slavnostní zahájení bude následovat v 10 hodin v Pivovarské zahradě.

Premiér Petr Fiala bude mít úvodní proslov, v 10.50 hodin se vydá na krátkou prohlídku veletrhu. Zavítá do Národního pavilonu a pavilonů T1 a T2. V 11.45 hodin bude následovat kulatý stůl za účasti ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) a potravinářů.

Mluvčí vlády Václav Smolka řekl, že schůzky se zúčastní například generální ředitel Madety Milan Teplý, prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová či zástupci Svazu pekařů a cukrářů v ČR a Českého svazu zpracovatelů masa.

Na 49. ročník agrosalonu Země živitelka se přihlásilo více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí například nejsilnější sériově vyráběný traktor na světě, pásový Quadtrac 645, který má výkon 699 koní. Českou premiéru tam bude mít sklízecí mlátička Claas Evion.

Oblíbená bude i část s jídlem a regionálními potravinami. Ty zaplní pavilon T1, k mání budou také v pojízdné prodejně areálu.

Rodiny s dětmi vyrazí do dětského zemědělského světa, který vznikne vpravo za hlavní bránou. Nabídne hravou farmu s bludištěm a dřevěnými traktory, dýňobraní, skákací hrady či ukázky sokolnictví.

Vstupné zůstává stejné jako loni, tedy 200 korun na místě. „Návštěvníci si ale mohou vstupenky za zvýhodněnou cenu kupovat online a zůstane to tak i po celou dobu živitelky. Je to výhodné i proto, že pak nemusí čekat ve frontách na lístky před vstupem do areálu. Načtou si QR kód a mohou jít hned dovnitř,“ podotkla mluvčí výstaviště Michaela Čeňková.

Základní cena online je 160 korun, pro seniory nad 65 let a ve věku od 6 do 26 let za 100 korun. V nabídce je také rodinné vstupné za 340.