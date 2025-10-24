Stavbu trati se dvěma tunely z Nemanic do Ševětína může stopnout málo peněz

Hledání firmy, která postaví úsek železničního koridoru Ševětín-Nemanice u Budějovic, míří ke konci a nyní se hodnotí podané nabídky. Nejvyšší přípustnou částku Správa železnic nastavila na 21,3 miliardy korun. A právě peníze se mohou ukázat jako největší problém. Pokud totiž stát nenajde potřebné prostředky na dopravní stavby, hrozí, že nebude možné smlouvu se zhotovitelem uzavřít.
Vlaky po dokončení prací přestanou využívat dosavadní trasu přes Hlubokou nad...
Na snímku vizualizace budoucího koridoru | foto: Správa železnic

Stavba posledního úseku IV. železničního koridoru mezi Českými Budějovicemi a Prahou má podle současných plánů začít už příští rok, hotovo by mělo být do roku 2032.

„Aktuálně čekáme na výsledek jednání o rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok,“ uvedla mluvčí Správy železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Situace je o to zajímavější, že stát původně počítal u výstavby koridoru s financováním formou PPP projektu. Úsek by pro něj vytvořil soukromý investor, kterému by potom stát odváděl peníze za pronájem. Ministerstvo dopravy v odpovědi na dotaz MF DNES sdělilo, že dokud není schválený rozpočet na rok 2026, není možné se vyjadřovat ke konkrétním stavbám.

PPP projekt prý opustili z důvodu úpravy technického řešení, zejména změny způsobu ražby tunelů, což snížilo náklady projektu. „Přepočet prokázal, že vybudování projektu podle nového technického řešení přináší o 20 procent nižší hodnotu za peníze, než byl předpoklad při původním technickém řešení,“ vysvětil mluvčí ministerstva František Jemelka, proč se rozhodli stavbu nakonec financovat ze státních prostředků.

Mluvčí SŽ zároveň podotkla, že roli sehrála i časová náročnost, kdy stavba formou PPP by mohla začít přibližně až v roce 2028. „Nevýhodná by pro koncesionáře byla i vzhledem k délce stavebních prací. Vybrali jsme vhodnější projekty, které zařadíme do soutěží formou PPP,“ doplnila Eberl Friebová.

Vlaky po dokončení prací přestanou využívat dosavadní trasu přes Hlubokou nad Vltavou-Zámostí, nově se krátce za Budějovicemi ponoří do Hosínského tunelu dlouhého 3 120 metrů. „Následující Chotýčanský tunel se díky délce 4 775 metrů stane nejdelším na české železnici,“ upřesnila mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová. Na snímku vizualizace budoucího koridoru.
Trať nově povede mezi Hrdějovicemi a Borkem.
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Pendolino odjíždí z Českých Budějovic do Prahy. (1. září 2025)
Mezi nejzásadnějšími projekty, které jsou součástí úseku Ševětín–Nemanice, je i výstavba dvou tunelů. Chotýčanský bude měřit 4,8 kilometru a stane se nejdelším tunelem na české železnici. Kratší Hosínský bude dlouhý 3,1 kilometru. Oba i celá hlavní trať v délce kolem 18 kilometrů už mají stavební povolení.

Trať do Budějovic se zkrátí o čtyři kilometry, koleje povedou ve zcela nové trase. Vlaky po dokončení prací přestanou jezdit přes Hlubokou nad Vltavou-Zámostí a krátce za Budějovicemi vjedou do zmíněných tunelů. Ševětín zároveň získá moderní a bezbariérové nástupiště.

Očekávané zahájení stavby naznačuje i správní řízení, jehož spuštění oznámil minulou středu Jihočeský kraj na úřední desce. Týkají se pozemků a lesů, které jsou dotčené stavbou koridoru. Úřad plánuje rozhodnout po 11. listopadu.

Úsek mezi Ševětínem a Nemanicemi je v současnosti úzkým hrdlem na trati z Prahy do Budějovic. Vlaky tam musejí přejet na jednu kolej a výrazně snížit rychlost. S dalšími spoji se mohou vyhnout jen kolem Chotýčan a u Hluboké nad Vltavou. Dokončení koridoru zkrátí cestu o dalších devět minut. Už nyní je možné stihnout cestu mezi hlavním městem a Budějovicemi i za 85 minut.

Začátkem září začala úsek obsluhovat i Pendolina, která jezdí rychlostí až 200 km/h. Spoj na jih Čech je pokračováním vlaku z Ostravy. Většina souprav v prvním měsíci provozu dorazila do krajského města včas. Konkrétně jich podle informací Českých drah (ČD) bylo 23 z celkových 31 jízd.

„V 15 z 31 dní dokázalo Pendolino zvládnout cestu z Prahy do Českých Budějovic včetně obou plánovaných zastávek za méně než 95 minut a rekordní čas byl dokonce o 10 minut kratší oproti plánované jízdní době,“ upřesnil Jiří Ješeta, náměstek ČD pro osobní dopravu.

Zhotovitele stavby zbývající části čtvrtého tranzitního koridoru začala SŽ hledat koncem letošního března. Uchazeči se mohli hlásit do konce července. „Veřejná zakázka na zhotovitele stavby aktuálně pokračuje a ještě nebyla uzavřená,“ řekla Eberl Friebová. Podle ještě nedávných předpokladů se ale mělo na stavbě pracovat už letos.

