„Jedná se o zbraň, kterou Německo na sklonku války vybavilo své muže při obraně Berlína,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner.
Volkssturm byla domobrana založená Adolfem Hitlerem v září 1944 k obraně Německa proti postupujícím spojeneckým armádám.
Německu tehdy docházel materiál, a proto vznikl plán vyrábět jednoduché pušky z levných surovin. Do konce války se však podařilo vyrobit jen stovky, maximálně nízké tisíce kusů. „Nejvíce jich dnes mají sběratelé v Americe,“ doplnil mluvčí.
Jak se zbraň dostala do Čech a k nálezci, policie při amnestii nezjišťuje. „Neptáme se na zdroj,“ zdůraznil Matzner.
Držení zbraně bez oprávnění je trestný čin, amnestie ale umožňuje nálezci nebo držiteli zbraň beztrestně odevzdat. „V první řadě to brání tomu, aby se zbraň dostala na černý trh,“ dodal mluvčí.
Častým případem je podle policie situace, kdy rodina doma uchovává zbraň po předkovi, který s ní bojoval ve válce. Takové předměty se běžně dědí, formálně však jde o nelegální držení. Amnestie umožňuje zbraň odevzdat, nechat prověřit a případně legalizovat.
„Nálezce si může dodělat zbrojní průkaz, a pokud zbraň není v pátrání ani nesouvisí s trestnou činností a má o ni zájem, vrátíme mu ji,“ vysvětlil Matzner.
Pokud o navrácení zájem není, policie nabídne zbraň muzeím nebo sběratelům. „A pokud by ji nikdo nechtěl, sešrotuje se. U takto vzácného kusu to ale nehrozí,“ dodal.
Zbraňová amnestie platí od letošního 1. ledna do konce června. Lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Během prvních dvou týdnů policie převzala přes dvě stovky zbraní a více než dva tisíce kusů munice, přičemž nejvíc zbraní zatím odevzdali lidé právě v Jihočeském kraji.
Po republice se objevily i extrémní nálezy, například torzo granátu F1 nebo náboj do kanonu obrněných transportérů.
Policie znovu upozorňuje, aby lidé munici sami nepřeváželi a volali linku 158. Odevzdané zbraně nyní procházejí kontrolou, a pokud nejsou spojeny s trestnou činností, mohou si jejich držitelé do půl roku požádat o legalizaci.