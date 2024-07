Tábor prodal zámek za korunu, teď radnice uvažuje o jeho koupi za 35 milionů

„Majitel nám ještě musí poskytnout další dokumenty o stavbě a pak si zámek jako vedení radnice prohlédneme. Návrh na případný odkup nebo vzdání se předkupního práva bude navrhovat rada města a její doporučení pak schvalovat po prázdninách zastupitelé. V této chvíli je předčasné uvažovat o jeho budoucím využití,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Realitní kancelář na svých stránkách navrhuje, aby nový majitel areál proměnil třeba na domov pro seniory, vzdělávací nebo školicí centrum či obchodní a administrativní objekt.

Majitel památky, osmasedmdesátiletý Jan Nepomuk Berwid-Buquoy žijící převážně v Berlíně s českým i německým občanstvím, uvedl, že na údržbu zámku, který slouží i veřejnosti, už zdravotně nestačí. Vlastní ho dohromady s rovněž nemocnou manželkou.

Areál majitelé využívali k pořádání koncertů, dětských dnů nebo zábavy v podobě historických turnajů. Lidé si akce oblíbili.

„Chtěl bych, aby zámek převzalo město a já mohl pokračovat v pořádání už zavedených akcí jako nájemník. Pracuji na projektu přeměnit rytířský sál v kinosál, kde by se dětem vysvětlovala naše historie včetně její manipulace v 50. letech. Ukazovala by se na dobových filmech. Mladá generace takové vzdělání nutně potřebuje. Program by zajišťovala třeba nově založená nadace,“ popsal Berwid-Buquoy své plány.

Provoz zámku podle něj v poslední době výrazně zdražily ceny energií. Částky rostou i kvůli pořádaným akcím, na které bývá zpravidla volný vstup. Záměr majetek prodat nemá podle vlastníka vliv na jeho další provoz včetně komentovaných prohlídek pro veřejnost na objednání.

Uvidíte toaletu, kterou používala Sissi

Realitní kancelář na svém webu podrobně popisuje historii i současnost zámku, vše je doplněné fotodokumentací okolí i interiéru. Historický objekt má kolem sebe řadu legend. Jedna z nich vypráví o zazděné služce, která se ve snu zjevila jeho majiteli. Když její tělo hledal, našel ukrytý poklad.

Současný majitel jeho místnosti vybavil vzácnými sbírkami. Je tu třeba psací stůl, za kterým sedával britský státník Winston Churchill, postel, ve které přespal ministr zahraničí Jan Masaryk, nebo pohovka, na níž sedával nacista Reinhard Heydrich. Pikantní je také jeho expozice starých zalévacích toalet z 18. století. Jednu z nich několikrát použila rakouská císařovna Alžběta Bavorská zvaná Sissi, jinou maršál Radecký nebo generál Laudon.

Majitelé nepatří přímo do linie známé větve Buquoyů z Novohradska. Berwid-Buquoy má však rovněž šlechtické předky. Je spisovatel literatury faktu, historik a politolog narozený v Praze. Střídavě žije v Berlíně a v Táboře, kde ještě před 10 lety neúspěšně kandidoval do zastupitelstva za lidovce. Původně byl členem ODS, ale s touto stranou se ve zlém rozloučil po kritice Václava Klause.

Založil Český institut mezinárodního setkání (ČIMS) a pro jeho akce využíval i měšický zámek. Institut pořádá setkávání odborníků a vědců na téma mezinárodní ekonomie, politologie nebo křesťanská etika. Rovněž pořádá výstavy a vydává publikace. „Na Jihlavsku mě zvou Karlem Havlíčkem Borovským, v jižních Čechách jsem novodobým Janem Husem,“ píše s nadsázkou na svém blogu.