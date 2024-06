Budoucí kuchařky neskládaly zkoušky ve škole, ale v restauraci, kde měly praxi

Do kuchyně strakonické restaurace Sůl a Řepa dorazily už v půl šesté ráno, převlékly se do pracovního, přebraly si zboží a přesně za minutu šest začaly připravovat jídlo.

O pět hodin později servírovaly Lenka Zdeňková se svou spolužačkou Nikolou Peleškovou pokrmy na talíř, část z nich pak mířila do jejich školy na ochutnávku.

Žákyně třetího ročníku oboru kuchař-číšník strakonické VOŠ, SPŠ a SOŠ totiž ve vyhlášené restauraci skládaly část závěrečných zkoušek.

„Vylosovala jsem si hamburskou kýtu, kolegyně pro změnu měla hovězí pečeni po cikánsku. Obě jídla jsme si úplně poprvé vyzkoušely vařit teprve včera. Moc jsem s výběrem spokojená nebyla, nerada dělám omáčky. Přijdou mi dost náročné,“ povzdechla si krátce po svém výkonu Pelešková.

Její kamarádka a spolužačka ze třetího ročníku si naopak vylosování svého jídla chválila. „Prý to bylo všechno v pohodě. Slyšela jsem, že jedno jídlo bylo lepší než druhé. Jaké ale bylo to mé, to už nevím,“ pověděla s úsměvem Zdeňková, která podle svých slov byla celé dopoledne klidná. „Snažila jsem se si to celé nepřipouštět, abych nedělala zbytečné chyby. Vlastně mi to celé bylo úplně jedno,“ dodala.

Obě žákyně do podniku docházely celý poslední rok na praxi, prostředí tedy velmi dobře znaly. I to bylo podle majitele restaurace Pavla Drdela důležité pro to, aby ve své zkoušce obstály.

„Spoustu toho pochytily také o stylu naší práce a celkově jsou tu na vše zvyklé. Snažíme se studenty na praxi co nejvíce naučit, pak je zkouška pro všechny jednodušší,“ vysvětlil Drdel.

Na obor se hlásilo 20 zájemců, to je úspěch

Výsledek půldenní práce hodnotil především on sám. „Snažil jsem se být co nejvíce objektivní, ale i zpětná vazba ze školy byla skvělá, takže obě musím moc pochválit za výkon. Je skvělé, že závěrečné zkoušky mohly absolvovat přímo v restauraci, což už se dnes tak často nevidí,“ připomněl zajímavý detail.

Za pravdu mu dal také zástupce ředitele pro praktický výcvik na strakonické škole Jaroslav Havel a doplnil, že ke zkouškám mimo areál školy směřovali delší dobu.

„Je to skutečně rarita, bohužel donedávna jsme pro to jako škola neměli moc možností. Až teď se nám je podařilo zajistit tak, aby odpovídaly požadavkům Cermatu. Prioritou totiž je, aby se zkoušky skládaly přímo na škole,“ podotkl Havel. Se samotnou zkouškou byl přímo v restauraci Sůl a Řepa mimořádně spokojený. Radost měl zejména z bezchybné přípravy i normování pokrmů.

„Měli jsme tu možnost ochutnat od našich žákyň výborné jídlo a uvidíme, jak jim to půjde v dalších dnech. Není to jen o vaření. Děvčata ještě čeká stolničení, poté obhajoba závěrečné práce a příprava pokrmu podle této práce. Ta je důležitá pro celkovou známku praktické zkoušky,“ doplnil Havel v úterý, kdy žákyně měly před sebou další zkoušky.

V příštím roce už jejich nástupkyně bude vyučovat sám Pavel Drdel, jenž bude mít na starosti stolničení a technologii pro žáky 2. a 3. ročníku. „Dříve jsem byl velkým kritikem toho, jací kuchaři obecně ze škol vycházejí. Pokud ale chci něco kritizovat, musím do systému také přispívat. Doufám, že dětem budu moci předat co nejvíc zkušeností. Aby se česká gastronomie zlepšila, musí tomu pomoci sami kuchaři,“ upozornil.

Určitou naději vidí Havel i v tom, že letos se jim na obor přihlásilo 20 zájemců, zatímco teď čekalo závěrečné zkoušky patnáct absolventů. „A z těch dvaceti si náš obor vybralo jako první volbu osmnáct deváťáků. Pokud se to podaří, rozšíříme praxe v podnicích i pro další šikovné žáky,“ slíbil zástupce ředitele.