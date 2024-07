Jihočeský kraj i města v létě zvelebí své školy, v Kubatově předělají atrium

Velké zásahy očekávají například na Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích, kde se rekonstrukce za více než 14 milionů korun dočká tělocvična včetně zázemí.

Další fáze sanačních opatření se pak chystá na gymnáziu v Týně nad Vltavou, které dlouhodobě řeší problémy s vodou. Součástí akce za více než 10 milionů korun bude však hlavně modernizace podzemního podlaží.

„Suterén využíváme pro jídelnu, kuchyni a také zde máme tělocvičnu se šatnami. Právě tělocvičnu se zázemím a chodbou plánujeme zvelebit, abychom se mohli soustředit na další patra. Kromě toho potřebujeme dokončit odvodnění školy ze strany, kde je školní dvůr. To se neobejde bez překládky dlažby,“ vysvětluje ředitel gymnázia Milan Šnorek. Obě akce by měly být hotové do konce listopadu.

Řadu investic chystá také vedení Českých Budějovic na svých základních školách. Novou elektroinstalaci za pět a půl milionu korun bez daně budou od července připravovat na ZŠ Čéčova.

„Podobnou akci chystáme na Dukelské, za 5,3 milionu bez daně. V té době se začne pracovat na odstranění vlhkosti ve sklepních prostorech MŠ Sedmikráska v Suchém Vrbném v ulici Krokova. Tam předpokládáme náklady přibližně 1,4 milionu korun,“ tvrdí náměstek primátorky Petr Maroš.

Největší zásahy však budou na ZŠ a MŠ Kubatova, kde se žáci budou moci na podzim těšit na opravené školní atrium za více než devět milionů korun bez daně. Nejprve bude nutné odstranit stávající prvky.

Atrium je překrásný prostor, se kterým se roky nic nedělalo. Nevyužívali jsme ho, jak jsme chtěli. Šárka Pixová zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Kubatova

„Poté zde vyroste nový přístřešek z ocelové konstrukce a membránové krytiny na betonových patkách a také zastřešení. V obnoveném atriu budou prvky k sezení, okrasné stromy a keře, dále trávníky i bylinkový záhon,“ pokračuje Maroš.

Podle zástupkyně ředitele Šárky Pixové už byla rekonstrukce nutná, protože staré atrium nevyhovovalo ani kvůli bezpečnosti. „Celé atrium je překrásný prostor, se kterým se roky nic nedělalo. Nebylo ho možné využívat tak, jak bychom si přáli, a jeho zvelebení pomůže i samotné výuce, kterou zde chceme vést,“ dodává Pixová.

Do škol přes prázdniny zainvestují také v Písku, kde chystají opravy a modernizace za více než 20 milionů korun. Jako největší akci jmenuje mluvčí radnice Petra Měšťanová poslední etapu rekonstrukce 13. MŠ na sídlišti Jih za 10,5 milionu korun.

„Práce budou zahrnovat zateplení a obnovu zahrady. Dále se bude rekonstruovat školní kuchyně v 8. MŠ za 7,5 milionu a na ZŠ E. Beneše se vymění podlaha v jídelně a opraví se elektrické rozvody za 2,6 milionu korun,“ uvádí Měšťanová.

Necelých 14 milionů korun investují o prázdninách do škol v Táboře, kde peníze zamíří nejčastěji do školních jídelen nebo sociálního zařízení. „Na modernizaci školních kuchyní počítáme se třemi miliony korun, jež pomohou na ZŠ nám. Mikuláše z Husi, kde budeme opravovat mycí místo v jídelně či obložení v šatnách. Školku ve Světlogorské ulici pro změnu čeká oprava podlah ve třídách,“ popisuje Radomír Kouba, vedoucí odboru školství v Táboře.

V Prachaticích vylepší laboratoř

Opravy za více než 20 milionů korun stihnou přes prázdniny udělat na devíti školách v Jindřichově Hradci. Tou nejvýznamnější je rekonstrukce školního hřiště na ZŠ Štítného či vybudování venkovní učebny na ZŠ Jarošovská. Významným krokem je také rekonstrukce kotelny v MŠ Sládkova či přestavba budovy v těsném sousedství ZŠ Janderova pro potřeby školy.

„Letošní prázdniny jsme se zaměřili více na opravy a údržby. Co se týče modernizací, snažíme se spíše o lokální přestavby stávajících objektů nebo o obměnu vybavení. V případě údržby se práce týkají převážně malování či opravy nátěrů, výměny podlah, fasád, plotů nebo dešťových okapů,“ přibližuje záměr radnice mluvčí města Karolína Bartošková.

Spíše drobnější zásahy mají nachystané na školách v Prachaticích. Mezi nimi však vyčnívá například rekonstrukce laboratoře chemie na ZŠ a Montessori MŠ v Národní ulici za 2,5 milionu korun. Největší akcí však bude oprava gastro provozu na ZŠ Vodňanská, na kterou půjde z rozpočtu města necelých pět milionů korun.