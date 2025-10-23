Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

„Ve věci bylo pravomocně rozhodnuto a právní moci rozhodnutí nabylo 18. října, přičemž nezletilému byla uložena ochranná výchova. Což je nejpřísnější možné opatření s ohledem na jeho věk,“ komentovala rozsudek pro iDNES.cz mluvčí okresního soudu Markéta Bartizalová.
Prakticky to znamená, že hocha umístí do ústavu, kde bude pod dozorem a omezený na osobní svobodě. „Nelze to ale srovnávat s vězením pro dospělé. Jde o samostatný institut, určený pro mladistvé,“ vysvětlila.
Návrh byl soudu podán 19. června, ten svůj verdikt vynesl 22. srpna. „Rozhodnutí je konečné a nebyl proti němu podán opravný prostředek,“ potvrdila mluvčí.
Sedmák z rudolfovské základní školy si letos v lednu odskočil při hodině matematiky na záchod. Po návratu držel v ruce zbraň a mířil na učitelku. Zakřičel, aby si všichni lehli. Z toho bylo zřejmé, že jeho cílem byla právě jen kantorka. Dvakrát zmáčkl spoušť. Střela naštěstí nevyšla. Učitelka žáka následně sama zpacifikovala.
Jak později dodala, vůbec netušila, že jde o skutečnou zbraň. Myslela si, že se jedná o kuličkovou pistoli. Spolužáci mezitím stihli třídu opustit. Včetně žákyně, která ve chvíli útoku stála před tabulí.
Hoch si opatřil střelnou zbraň u jednoho ze svých příbuzných. Kromě toho u chlapce později našli ještě sekyru a nůž. Motivem pro jeho čin měly být komplikované vztahy se spolužáky. S ohledem na chlapcův věk vyšetřovatelé neuvedli žádné další podrobnosti.
Událost rozvířila diskuse na téma bezpečnosti ve školách. Řada z nich zintenzivnila školení a nácviky krizových situací.