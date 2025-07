Do IGY Centra v Českých Budějovicích přišel přišel před dvěma týdny e-mail, jaký tam do té doby ještě nečetli. Netradiční žádost o ruku a kůň v IGY centru, navíc v prvním poschodí.

„Musela jsem si ho třikrát přečíst, jestli to všechno chápu správně. Pak jsme ale dali hlavy dohromady a řekli, že tohle přece chceme podpořit a už jsem běžela za technickým manažerem, jak to všechno zařídit,“ popsala začátek celé akce Šárka Gramanová, marketingová manažerka IGY Centra.

Vše se podařilo a jednatřicetiletý Martin Dub tak v pátek mohl žádat o ruku nyní již snoubenku Michalu Bublovou. „Mám slabost pro velkolepé věci a akty. A žena, jako je Míša, je jedna z milionu, z miliardy. Tak jsem si řekl, že to chce něco extravagantního,“ vysvětlil netradiční zásnuby Martin Dub.

Za normálních okolností by bylo hodně složité najít mimo jiné vhodného koně, který takovou nezvyklou akci v klidu zvládne. On měl ale štěstí, že se zná s Klárou Konvalinkovou, která chová koně plemene lusitano, který je mimo jiné považovaný za nejstarší v Evropě.

Její plemenný hřebec Juglar de Lyw původem z Portugalska má s podobnými událostmi velké zkušenosti, hraje například i v Jihočeském divadle pod otáčivým hledištěm v Českém Krumlově. „Dokonce jsem plánovala, že vyjedem po eskalátoru, zvládli bychom to bez problémů. Ale bezpečnostní podmínky něco takového nedovolují,“ zmínila Klára Konvalinková.

Ta byla po celou dobu zásnub svému lusitánovi nablízku, protože je na svou paní zvyklý a pak je klidný. „Když jsme spolu byli chvíli o samotě, tak mi okusoval sako,“ říkal s úsměvem Martin Dub, který má zkušenosti s jízdou na koni.

Se svou přítelkyní se zná několik let, ale jak oba přiznali, velký vztah je to až posledních šest měsíců. Zatím spolu ještě nežijí, to všechno je čeká. „Přátelství přerostlo v lásku,“ zmínila třiadvacetiletá Míša Bublová.

Aktuálně již jejího snoubence mile překvapilo, že byli zástupci IGY Centra tak vstřícní a vše se podařilo uskutečnit. „Byla to mimořádně rychlá organizace,“ pochvaloval si Dub, který je kuchařem. Také zmínil, že nebyl problém, aby netradiční zásnuby před partnerkou utajil.

„Byl to pro mě šok, vůbec jsem to nečekala. V IGY to připravili tak, že dnes budeme točit nějaké rozhovory, tak jsme byly s kolegyní nervózní z toho. Teď ani nemám slov,“ reagovala dále Bublová.

Když ale viděla svou lásku na koni, jak příjíždí k obchodu, tak už jí bylo jasné, co bude následovat. „Tak a teď do roka a do dne svatba,“ zmínili partneři. Buď to prý bude velmi soukromý sňatek, a nebo naopak něco velkolepého.

Oba se po zásnubách na několik minut vzdálili, aby ještě poděkovali a pohladili hřebce Juglar de Lyw. Toho si Klára Konvalinková koupila, když mu byly tři roky, dnes je mu jedenáct. „Vybrala jsem si ho asi ze 400 koní, ale on to vyhrál na první čáře,“ řekla Konvalinková.

Dokážou prý spolu vlastně všechno, jezdí skrz oheň, uváděli spolu zámecký ples na zámku v Krumlově a dělají kaskadérskou dvojici pod otáčivým hledištěm.