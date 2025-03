Neváhali skočit do ledové vody. Za záchranu chlapců teď otce se synem ocenili

Jedním ze zachránců byl Martin Černý, řidič zdravotní dopravní služby Nemocnice Tábor, který se vydal vlakem do Prahy za synem na návštěvu. Když se 21. února odpoledne blížili z metra na sídliště, kde syn bydlí, zaslechli volání o pomoc. Všimli si dvou dětí ve věku kolem deseti let v ledové vodě. Okamžitě začali jednat a vrhli se za tonoucími do rybníka Aloisov.

„Jeden z chlapců měl dostatek síly, a i když se pod ním led neustále lámal, snažil se udržet nad hladinou. U druhého chlapce už bylo vidět, že mu síly docházejí a že může brzy skončit pod hladinou,“ popsal Černý. Do vody skočil i jeho 29letý syn a popadl chlapce, který se potápěl. Společnými silami vytáhli oba hochy na břeh. Tou dobou už dorazili záchranáři.

U topícího se chlapce bylo nutné zajistit dýchací cesty a připojit ho na umělou plicní ventilaci. Podchlazeného hocha následně transportoval vrtulník do nemocnice. Jeho kamaráda do ní převezla pozemní posádka, nebyl však v ohrožení života. Také zachránci byli podchlazení, ale po vyšetření na místě nebyl převoz do nemocnice nutný.

Vedení nemocnice Tábor poděkovalo svému zaměstnanci za jeho čin a hrdinství s tím, že jeho rychlá reakce a odhodlání zaslouží uznání a obdiv. A ředitel pražské policie a ředitel pražské záchranné služby se dnes sešli s Martinem Černým a jeho synem Jakubem, hrdinům poděkovali a předali jim ocenění.