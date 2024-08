Adrenalinové zážitky nabízejí bikeparky, peřeje nebo sjezd na koloběžce z Kleti

1 Wakeboarding

Wakeboarding je ideální adrenalinový zážitek pro horké letní dny. Sportovce na wakeboardu táhne vlek a on může podle toho, jak je zkušený, využívat připravené překážky, nebo si jen užívat jízdu po hladině. Na jihu Čech si mohou lidé tento zážitek vyzkoušet třeba v kempu Karvánky, který najdou mezi Soběslaví a Veselím nad Lužnicí.

V areálu mají dva vodní vleky, jeden zajišťuje bezpečnou jízdu pro začátečníky po otevřené hladině bez překážek. Druhý – pro pokročilé – je nabitý pěti překážkami a navíc má lana ve výšce devět metrů, což zajišťuje dostatečný prostor při tricích.

Podobný zážitek nabízí i Ski & Wake Rybar na okraji Lipna nad Vltavou. Kromě vleku na wakeboarding nabízí na dvou nádržích i vodní atrakce pro děti nebo půjčovnu šlapadel a paddleboardů. Areál stojí hned u oblíbené cyklostezky vedoucí podél přehrady do Frymburka, kde je wakeboarding součástí rodinného Parku Frymburk. Tam se jezdí přímo na hladině Lipna.

A wakeboarding si mohou zájemci vyzkoušet i v Českých Budějovicích na Nemanickém rybníku. Všechny zmíněné areály provozuje síť WakeMaster. Ceny za svezení se liší podle toho, jak dlouho chcete jezdit. Třeba jedna hodina pro jednoho stojí v Lipně 350 korun, ale střídáte se s dalšími čtyřmi lidmi. Pokud chcete mít vlek sami pro sebe, stojí hodina 1 200 korun.

2 Horské koloběžky

Na vrchol pěšky, nebo lanovkou, dolů na koloběžce. Tak může vypadat výlet na Kleť, nejvyšší vrchol Blanského lesa, pro ty, kteří si chtějí dopřát adrenalinový sjezd s převýšením až 650 metrů.

Koloběžku si mohou půjčit ve stánku u rozhledny, kde dostanou i helmu a instrukce. Pak si vyberou některou ze tří tras – jedna končí u dolní stanice lanovky, druhá v kempu u Vltavy ve Zlaté Koruně a třetí v kempu v Českém Krumlově.

Letní seriál – Tipy na výlety Český Krumlov se zámkem a historickým centrem, Třeboň nebo šumavskou Kvildu není třeba turistům představovat. Ale jižní Čechy nabízejí řadu dalších zajímavých míst. V letním pětidílném seriálu vás na některá pozveme. Už vyšlo: Malá muzea, Vyhlídky, Méně známé zříceniny, Filmová místa

Podobný výlet je možné naplánovat i v Lipně nad Vltavou. Tam turisté sjíždějí z vrcholu Kramolín k dolní stanici lanovky Lipno Express. Tou se mohou vyvézt zpět nahoru, kde stojí oblíbená Stezka korunami stromů nebo restaurace.

Trasa pro horské koloběžky, jež si turisté vyberou v půjčovně, nejdřív vede po asfaltové silnici. Z ní se zhruba v polovině sjíždí na speciální zpevněnou cestu, která se vlní lesem, nabízí mírné hupy i hravé klopené zatáčky.

Na projížďku na speciálních koloběžkách s předním odpruženým kolem lákají rovněž na šumavském Zadově. Užijete si adrenalin ve sjezdech, krásné výhledy i rodinnou zábavu, píší na webu lazadov.cz.

S půjčenou koloběžkou mohou turisté vyjet lanovkou na Kobyle a u horní stanice si vybrat ze čtyř tras. Dvě jsou čistě sjezdové, dvě kochací – mají i stoupání. Jejich délka je od 1,5 do 7,6 kilometru.

3 Bikeparky

Cesta do Ráje, Temelínský odpalovák, nebo Na Kobyle rodeo. To jsou názvy tří z pěti tras pro enduro kola (celoodpružená kola, která zvládnou sjezdy i výjezdy v terénu – pozn. red.) na Zadově. V areálu si je můžete rovnou i půjčit. Všechny cesty začínají u horní stanice lanovky na Kobyle a jsou označené podle obtížnosti jako sjezdovky – modrou, červenou a černou barvou.

Děti, které si chtějí vyzkoušet a trénovat jízdu v terénu a na překážkách, mohou využít minibikepark, jenž je postavený kousek od dolní stanice lanovky.

Bikepark nabízí i Rodinný areál Lipno. Má dvě trasy, které začínají u horní stanice Promenádní lanovky. Bikeři si na nich užijí zábavu v klopených zatáčkách, na terénních vlnách, lavicích a dřevěných lávkách. Modrá trať je dlouhá 1,8 kilometru, červená, obtížnější, měří 1,2 km. Převýšení mají obě 180 metrů.

Podle provozovatelů si v bikeparku užijí děti od osmi let i zkušení borci. Kdo si netroufne ani na jednu z tratí, může vyzkoušet singletrack, což je pohodová, zhruba pětikilometrová trasa, která se vlní lesem z vrcholu Kramolín a končí také u dolní stanice Promenádní lanovky.

4 Ferraty

Ještě před pár lety se jezdilo za ferratami, zajištěnými cestami ve skalách, hlavně do Alp. Teď si mohou lidé vybrat, jestli vyrazí k Hluboké nad Vltavou, do Českého Krumlova, nebo Písku. Tam mají trasy pro začátečníky i zkušenější lezce. Pak je na jihu Čech jedna ferrata, na niž by se měli vydat jen ostřílení borci. Je na skalách u Lužnice, kousek od Bechyně a patří mezi nejnáročnější v Česku.

I další zajištěné cesty mají společné, že se nacházejí u řek. U Hluboké jsou tři ferraty s obtížností od A (nejsnazší) po C (středně náročná). Vybavení k jejich zdolání si mohou zájemci půjčit ve sportovně-relaxačním areálu v Hluboké. Odtud pak mohou ke skalám dojet třeba na lodi. Nebo autem, jedna ferrata je na pravém břehu Vltavy a parkoviště je kousek. Ke dvěma na levém břehu je nejlepší dojet na kole.

Krumlovské ferraty jsou na Havraní skále na pravém břehu Vltavy. Hlavní trasa s obtížností C nabízí i lanový most.

Nejnovější zajištěné cesty mají v Písku na Václavských skalách u Otavy. Jedna s názvem Lucinka je dlouhá 80 metrů (obtížnost B). Druhá je Hadovka a má délku 55 metrů (C). Obě končí na vyhlídce.

5 Divoká voda

Vodáci, kteří rádi splouvají řeky a chtěli by si zkusit jízdu v peřejích, mohou vyrazit do areálu Lídy Polesné na okraji Českých Budějovic. Kdo nemá potřebné vybavení, může si ho na místě půjčit.

Když se někdo na divokou vodu necítí, může se zapsat do vodácké školy, kde ho zkušení instruktoři naučí ovládat kajak, kánoi nebo raft. A nabízí i výuku na paddleboardu.

Pro ty, kteří by si chtěli otestovat surfování, mají v areálu největší riversurfovou vlnu v Čechách.