Kličkovaná mezi dírami. Záplaty vydrží jen chvíli, větší opravy musí počkat

Stačí chvilka nepozornosti a buch. Právě jste projeli hlubokým výmolem u rušné křižovatky Mánesovy ulice a Lidické třídy v Českých Budějovicích. Řidiči si teď v krajském městě musí dávat na desítkách míst pořádný pozor, aby si neničili svá auta. Třeba na Novohradské je to už kličkovaná mezi dírami, o moc lepší to není ani v okolních ulicích.

Silničáři se tak na popud vedení města tento týden ve větším pustí do záplatování nejhorších míst. Obalovny však nyní nefungují, tak budou opravy jen provizorní.

„Domluvili jsme se se současným dodavatelem, že ty největší a nejnepříjemnější díry vyspravíme roztavenou asfaltovou směsí. Ta bohužel nemá takové pevnostní a provozní parametry jako samotný asfalt. Děláme to s vědomím, že až bude tepleji, tak se k těmto dírám budeme muset vrátit,“ sdělil Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků českobudějovické radnice.

Redaktoři MF DNES krajské město projeli a situace na první pohled vypadá, že je horší než při jiných zimách. Přispělo k tomu mimořádné sněžení a mrazy a pak velké oteplení, déšť a znovu mráz. Kde byla vozovka narušená, led ji pak snadněji roztrhal.

V zimě se stav mnohých komunikací silně zhoršuje. Snímky jsou z českobudějovické Novohradské ulice.

V Budějovicích vyzkouší silničáři i novou metodu opravy. „Uvidíme, jak pro nás bude tato technologie flexibilní, ekonomická a jakou kvalitu v těchto podmínkách přinese,“ zmínil Michal Šebek, náměstek primátorky. Měl na mysli takzvané mikrovlnné nahřívání, kdy se propojí doplněné vrstvy s původním povrchem bez vzniku spár.

Šebek také uvedl, že Budějovice mají nově hotový přehled silnic a chodníků a jejich stavu, který brzy zveřejní i na svých stránkách. „Ten pomůže k lepšímu a dlouhodobějšímu plánu údržby a oprav našich komunikací,“ přiblížil Šebek. Naplno by se to mělo začít projevovat od příštího roku.

Pětku má 41 kilometrů silnic

Budějovičtí si stav komunikací, které mají ve své správě, rozdělili na stupnici od jedničky do pětky jako ve škole. Celých 41 kilometrů má pětku, 121 čtyřku, 127 trojku, 126 dvojku a 56 jedničku.

Řidiči dlouhodobě kritizují například stav Rudolfovské či Husovy třídy především od Dlouhého mostu do centra. V těchto místech je však nutné opravu naplánovat třeba i s teplárnou a firmami Čevak a E. ON, které pod zemí vedou sítě a mnohdy je také chtějí modernizovat. Na Rudolfovskou by se mělo dostat v roce 2025.

Plánované opravy na jihu Čech v roce 2024 I/4 Strakonice–Volyňská (začátek na podzim)

I/22 Jinín–Cehnice (duben–červen)

I/3 Hubenov–Kaplice (zač. duben)

I/19 Tábor, Jordán, zajištění skalního svahu (od dubna tři měsíce)

I/24 Třeboň, mosty (březen–srpen)

I/24 Majdalena, most (od dubna dva měsíce)

I/3 České Budějovice, křižovatka Diamant, úpravy (květen–červenec)

I/24 Lomnice nad Luž., průtah, přerušeno (zahájení květen–červen)

Pozn.: Termíny se ještě mohou měnit.

Napříč celým jihem Čech pak silničáři výtluky provizorně záplatují průběžně celou zimu. „Opravy provádíme pytlovanou směsí takzvanou studenou balenou. K finálním opravám přistupujeme až v jarních měsících po otevření obaloven, kdy povrch přefrézujeme a zapracujeme teplou balenou směsí,“ popsala postup Andrea Jankovcová, šéfka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS).

Ta provádí větší obnovy komunikací v souladu s prioritami, které jsou v takzvané Bílé knize. Pro letošní rok jsou pro každý okres vybrány tři až čtyři úseky vozovek.

„Souvislejší opravy řešíme ve spolupráci s Jihočeským krajem,“ dodala Jankovcová. O těch menších akcích se rozhodne vždy až po zhodnocení aktuálního technického stavu po ukončení zimního období.

Naopak z těch větších by se letos mělo dostat například na zabezpečení svahu nad silnicí kus za Větřním na Českokrumlovsku, práce za zhruba 20 milionů korun tam mají začít v dubnu. Dále se SÚS chystá za více než 11 milionů vylepšit průjezd Starého Města pod Landštejnem na Jindřichohradecku či rozšířit a rekonstruovat vozovky v Čepřovicích.

Seznam letošních větších akcí už má připravený i Ředitelství silnic a dálnic. Má na něm například obnovu 2,4 km dlouhého úseku u Kaplice na Českokrumlovsku či část tahu z Vodňan do Strakonic mezi Jinínem a Cehnicemi. První větší opravy začnou až na jaře, pak se řidiči v těchto místech musí připravit na omezení provozu.