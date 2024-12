Budějovické výstaviště se mění. V plánu jsou hotel i lávka přes Vltavu

Areál českobudějovického výstaviště, které každoročně pořádá slavnou Zemi živitelku, výstavu Hobby a hostí desítky dalších akcí, má být pro návštěvníky mnohem přístupnější.

Vychází to z ideové studie, která navrhuje možnosti, co by se mohlo v areálu o ploše 25 hektarů postavit. Plány představilo vedení výstaviště v čele s předsedou představenstva Mojmírem Severinem.

„Od roku 2018 jsme začali s revitalizací celého areálu. Do roku 2022 jsme proinvestovali 240 milionů korun, ať už do infrastruktury, nebo přestavby pavilonů Z či R2. Ale chceme jít dál, proto jsme přijali výzvu Jihočeského kraje a města Českých Budějovic a napojili se na jejich projekty,“ uvedl Severin.

Ten vypíchl především projekt lávky pro pěší a cyklisty. Povede přes Vltavu od Pražského sídliště u sportovního areálu policie k silnici Na Dlouhé louce. Lidé pak budou pokračovat přes přechod na výstaviště, kde trasa povede mezi pavilony Z a T dál směrem k Husově třídě.

„Areál výstaviště se díky tomu otevře příčně a podstatně se zkrátí cesta třeba z hotelu Clarion. Zároveň to umožní vybudovat nové sjezdy pro auta a otevře se možnost dalšího investičního postupu. Podle urbanistické studie například plánujeme vznik veletržního hotelu,“ zmínil Severin.

Do plánované lávky poblíž budoucího rekreačního Slunečního ostrova bude město investovat zhruba 105 milionů korun. „Z architektonické soutěže už vzešel vítěz, kterého musí nejprve schválit rada města. Výsledek soutěže tak budeme s určitostí znát na začátku příštího roku. Dále bude potřeba dopracovat architektonický návrh a dokončit potřebnou dokumentaci,“ vylíčil náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Předeslal, že po výběru zhotovitele by stavba mohla začít v roce 2027. Je důležité zmínit, že v tu dobu už město i zástupci výstaviště počítají s tím, že bude na Dlouhé louce mnohem menší provoz, než jaký je tam v současné době. Část tranzitu zmizí už na konci letošního roku, až se otevře dálniční obchvat. Další úbytek bude následovat po dokončení severní spojky.

Také proto jsou s celou lokalitou tak velké plány. Jednou by zde mohla vzniknout úplně nová čtvrť i s byty a dalším zázemím. A Jihočeský kraj pak hledá architekty, kteří před výstavištěm u křižovatky Dlouhé louky a Husovy navrhnou podobu Centra míčových sportů.

Hala má mít kapacitu pět tisíc míst k sezení. Odhadovaná cena stavby je 1,3 miliardy korun. Součástí projektu je právě i proměna okolí. „Termín pro podání soutěžních návrhů je stanovený na začátek dubna 2025. Hodnocení návrhů by mělo být v květnu a v červnu výsledky představíme veřejnosti,“ upřesnil vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje a územního plánování Petr Hornát.

Multifunkční zařízení má fungovat tak, že se tam jeden den uskuteční zápas a už za několik hodin bude prostor připravený pro koncert, aby tam pak další den začal například kongres. Bez toho by celý projekt vůbec nevycházel ekonomicky. Na samotné výstavbě by se měl kromě kraje podílet i stát.

Centrum má ročně přilákat 25 až 40 tisíc návštěvníků kulturních akcí a dalších 90 až 120 tisíc fanoušků sportu. Studie proveditelnosti také říká, že by měl tento projekt znamenat za dalších třicet let fungování celkový přísun financí ve výši 7,5 miliardy.

„Architektonická soutěž se nesoustředí pouze na Centrum míčových sportů, ale na celou lokalitu. V místě vznikne i parkovací dům. Bez toho bychom centrum ani nezkolaudovali. Dále se postupně změní vstup na výstaviště, kde budou i nové administrativní budovy. A úprav se dočká také prostor před tímto areálem, kde vznikne vlastně nové náměstí,“ vyjmenoval letos na podzim hejtman Martin Kuba.

Vedení výstaviště ovšem minulý týden představilo i čerstvé plány a novinky u nejvýznamnějších událostí příštího roku. Hobby, kde návštěvníci čerpají inspiraci pro dům, dílnu i zahradu, v květnu nabídne širší prezentaci cestování karavanem.

„Snažíme se rozšiřovat témata, aby výstava byla co nejatraktivnější. Chtěli bychom více rozšířit i tematiku ekonomických staveb a udržitelného bydlení,“ navnadil obchodní ředitel Jan Kuběna. A dostalo se i na Zemi živitelku, která má za sebou 50. ročník.

„Je to naše nejvýznamnější akce, která v příštím roce ponese motto Nová éra zemědělství. Musíme reagovat na dnešní výzvy zemědělců a to, kam směřují. Robotika a automatizace jsou dnes v živočišné i rostlinné výrobě na denním pořádku a budou sílit,“ naznačil Severin.