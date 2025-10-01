Důvodem výluky je údržba trati v úseku mezi stanicemi Holkov a Horní Dvořiště na Českokrumlovsku.
Omezení provozu začalo platit dnes ráno a potrvá do 4. listopadu do 19.10 hodin na trati 196 České Budějovice – Horní Dvořiště – Summerau – Linz.
„Stavební práce v úseku Holkov – Horní Dvořiště ovlivní provoz dálkových i regionálních vlaků. V období od 6. do 8. října vždy v denní době od 7.30 do 15 hodin bude Správa železnic pracovat také v úseku mezi Českými Budějovicemi a Holkovem a v tomto období bude rovněž platit upravený výlukový jízdní řád,“ informoval mluvčí Českých drah (ČD) Petr Pošta.
ČD upozorňují, že z technologických a přepravních důvodů nebude ve spojích náhradní autobusové dopravy zajištěná přeprava jízdních kol. Přeprava cestujících na invalidním vozíku nebo skupin cyklistů je zajištěná, ale je nutné předchozí objednání alespoň tři dny předem.
„Dálkové vlaky EC Jižní expres (EC 330 – 337) nahrazují až do 4. listopadu autobusy v úseku České Budějovice – Linz Hbf a zpět. Místo každého z těchto spojů pojedou vždy dvě linky náhradních autobusů,“ zdůraznil Pošta.
První pojede z Českých Budějovic až do Lince a zpět a na své trase zastaví jen ve stanicích Rybník a Pregarten. Druhá linka zajistí spojení Českých Budějovic se stanicemi Velešín město, Kaplice a Rybník.
Práce budou pokračovat ještě v květnu a červnu
„Na jednotlivých spojích přímé linky mezi Českými Budějovicemi a Lincem pojedou až tři autobusy. Na lince přes Velešín a Kaplici pojede za každý spoj jeden autobus. Prosíme cestující, aby věnovali pozornost informacím ve stanicích, v případě dotazů jim ve stanicích České Budějovice a Rybník poradí koordinátoři Českých drah,“ doporučil mluvčí.
Spěšné vlaky Vltava – Dunaj (Sp 3800 – 3807) nahradí ČD autobusy v úseku Holkov – Summerau a zpět. Místo každého ze spojů pojedou dvě linky náhradních autobusů. Nahrazené budou i osobní vlaky.
Cestující se musí připravit, že v některých případech zastavují náhradní autobusy na zastávkách u silnic a nezajíždějí přímo k vlakovým zastávkám. Cestující by tak měli sledovat úpravy jízdních řádů, jsou uvedené ve vyhledávačích spojení i mobilní aplikace Můj vlak.
„Důvodem prací je především prodloužení životnosti železničního svršku, potažmo plynulosti a bezpečnosti provozu. Chystáme se zrekonstruovat osmnáct kilometrů kolejí a upravit šest přejezdů. Opravy se dočká také most u Velešína na Českokrumlovsku,“ informovala mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že práce budou pokračovat i příští rok v květnu a v červnu.