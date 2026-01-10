Celou čekárnu vystřílím! vykřikoval muž v nemocnici. Policie jej zajistila

K incidentu došlo v pátek dopoledne ve strakonické nemocnici. Muž se podle policie v čekárně ambulance choval nevhodně, na upozornění zdravotnického personálu však reagoval agresivně.
„Muž začal křičet, že celou čekárnu vystřílí, a rukama naznačoval, že drží samopal, ze kterého střílí po lidech,“ popsala situaci policejní mluvčí.
Na místo byla přivolána hlídka Městské policie Strakonice, která agresivního muže zajistila a předvedla na obvodní oddělení Policie České republiky ve Strakonicích. Zde policisté provedli orientační test na návykové látky.
„U čtyřiačtyřicetiletého muže vyšel test pozitivní na THC a amfetamin/metamfetamin,“ uvedla policejní mluvčí.
Na policejní služebnu byla následně přivolána Zdravotnická záchranná služba, která rozhodla o převozu muže do protialkoholické záchytné stanice.
Případem se nyní zabývají strakoničtí policisté. „Událost šetříme pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci,“ doplnila mluvčí policie.