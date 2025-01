Školák na jihu Čech mířil zbraní na učitelku. Zadrželi ho policisté

Hlídky dorazily do školy do pěti minut od incidentu. Zjistily, že žáka druhého stupně, který vyhrožoval zbraní, sama učitelka zneškodnila, ke střelbě nedošlo. Policisté hocha zadrželi a do školy přivolali psychologický intervenční tým.

„Omlouvám se, nyní s médii mluvit nemůžu, řeším aktuální situaci,“ reagoval na telefonický dotaz ředitel školy Ivo Schuster.

Na místě stále zůstává deset policejních aut včetně neoznačených a sanitka. „Důležitá informace pro rodiče a příbuzné je to, že se nikomu nic nestalo. Nyní už výuka zase pokračuje,“ řekla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. Zdůraznila, že už nikomu nehrozí nebezpečí.

Ke škole však začali postupně přicházet rodiče, kteří si odvádějí děti domů.

Jihočeský hejtman Martin Kuba na Facebooku napsal, že dostal od policie zprávu, že jeden z žáků namířil na učitelku zbraň. „Naštěstí nevyšla ze zbraně rána, útočníka se podařilo zneškodnit a nikomu se nic nestalo,“ napsal Kuba.

Událost na síti X okomentoval i ministr školství Mikuláš Bek. „Děkuji policii za rychlý a profesionální zásah při dnešním incidentu na základní škole na Českobudějovicku. Díky jejich pohotovosti se podařilo zabránit tragédii a nikdo naštěstí nebyl zraněn. Velké poděkování patří také zaměstnancům školy, kteří pomohli situaci zvládnout,“ sdělil Bek.

„Agresivita v prostředí, které má být z podstaty oázou bezpečí, je nicméně alarmující. Naše společnost musí být lépe připravená řešit problémy dřív, než vyústí v otevřenou agresi a násilí. Na to reagujeme vládním programem Bezpečné dětství, který staví na prevenci v rodinách, včasném odhalením potenciálních problémů ve školách a podpoře pro každého, kdo ji potřebuje,“ napsal na síti X ministr vnitra Vít Rakušan.

Podobně zasahovala jihočeská policie před dvěma lety, když zadržela studenta českokrumlovské střední školy. Byl podezřelý z toho, že vyhrožoval nožem spolužačkám.

Slovenská policie od minulého týdne vyšetřuje tragédii na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi, při níž zahynuli dva lidé. Nožem je zřejmě zabil osmnáctiletý student, jehož kriminalisté obvinili z vraždy.