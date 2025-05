„Na veřejných prostranstvích ve městě Zliv v zastavěném území je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem,“ píše se v nedávno schválené závazné vyhlášce.

Někomu se to může zdát přehnané, například plemeno shih-tzu a náhubek úplně nejde dohromady. Jenže ve vyhlášce lze těžko ještě dělit rasy.

Lidé, které redakce MF DNES ve Zlivi oslovila, jsou podle reakcí s přísným nařízením srozumění. Avšak ukazuje se, že ne všichni ho nedodržují. Zákaz zní sice jasně, jenže pokuta za nedodržení spíš nehrozí.

Prohřešky řeší spíše domluvou

Zlivská radnice jen aktualizovala nařízení, které už v minulosti platilo. „Množily se přestupky, lidé nerespektují zákazy, například koupání psů na rybníku Mydlák,“ vysvětlila tajemnice Ilona Řimnáčová.

Město se ale snaží nepokutovat a řešit prohřešky hlavně domluvou. Vyhláška tak má sloužit především jako opora pro případy, kdyby nastaly nějaké vážné problémy, například při napadení a pokousání.

S tím souhlasí i místní občan Tomáš Kučera, který vyhlášku nevnímá jako restrikci chovatelů. „Nevidím, že by někdo chodil po městě a pokutoval za to, že pes nemá náhubek. Majitel má mít psa zajištěného, má si ho pohlídat. A tohle je ochrana, kdyby se něco stalo,“ konstatoval.

Kromě Zlivi k podobným úpravám v posledních měsících přistupují i další města a obce. Chtějí tak dát pravidla do souladu s novelou veterinárního zákona platnou od letošního 1. dubna, která řeší například zákaz dlouhodobého uvazování psů.

„Za psa ale zodpovídá majitel. Pokud by byl řádně vychovaný, tak by nedocházelo k problémovým situacím a tím pádem by nebylo třeba řešit to v obecních vyhláškách,“ komentoval vedoucí jihočeské krajské organizace Českého kynologického svazu Jan Lacina.

Například v Sezimově Ústí na Táborsku byla aktualizace vyhlášky jen formalitou. „V roce 2011 jsme zvyšovali poplatky za psy. Současně jsme osadili město s koši na pytlíky na exkrementy,“ popsal starosta Martin Doležal. „Před tím jsme zaznamenali nějaké dílčí problémy. Nyní občas něco řešíme s nějakým neukázněným pejskařem, většinou jsou ale uvědomělí a je klid,“ dodal.

Částečné úpravy provedli také například v Malontech na Českokrumlovsku, kde psi nesmějí na dětská hřiště a sportoviště. Dále ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku nebo v Kunžaku na Jindřichohradecku.

„Na základě zákona je obec oprávněná stanovit povinnost mít psa při pohybu na veřejném prostranství na vodítku nebo jej opatřit náhubkem, může stanovit zákaz přivádět psy na dětská hřiště či pískoviště. Rovněž může vymezit konkrétní prostory pro volné pobíhání psů,“ připomněl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Kratoška s tím, že zákaz pobíhání psů po pozemní komunikaci či znečišťovat veřejné prostranství psími exkrementy vychází přímo ze zákona.

Vymáhání může být problémem

Jak potvrdila mluvčí Svazu měst a obcí České republiky Alexandra Kocková, obce využívají možnosti vlastní úpravy vyhlášek hlavně tam, kde dochází ke zvýšenému počtu incidentů nebo stížností obyvatel. Současně ale může být problémem samotné vymáhání dodržování. Jak dodala, zatím nejsou plošné zkušenosti, jak vlastně postupovat.

V Českých Budějovicích volí smířlivou cestu. „Strážník postupuje při řešení přestupku individuálně podle okolností a závažnosti přestupku. Může rozhodnout o vyřešení domluvou nebo pokutou,“ poukázala mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Dokázat pejskařovi třeba skutečnost, že po svém psovi neuklidil, je velmi složité. Museli by ho chytit přímo při činu.