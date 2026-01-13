Za vraždu ženy s useknutou hlavou padlo obvinění, policie stíhá jejího partnera

S výslechem podezřelého museli kriminalisté po jeho zadržení několik dnů vyčkat. Kvůli psychickým potížím zůstával ve zdravotnickém zařízení. Když to jeho zdravotní stav dovolil, mohlo se vyšetřování posunout.
„Kriminalisté sdělili v souvislosti s násilným trestným činem obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy muži středního věku. Zároveň podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován,“ sdělila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout
Vražda se stala v sobotu 3. ledna v obci na Strakonicku. Policisté krátce po činu informovali, že nikomu dalšímu nehrozí žádné nebezpečí. Druhý den sdělili, že případ vyšetřují jako vraždu.
Podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním pachatel ženě usekl hlavu, kterou potápěči našli zhruba tři kilometry od obce v říčce Blanici, kam je navedl služební pes.
Muž a žena podle zdrojů redakce nebyli manželé, ale žili společně ve stavení v obci Svinětice několik let. K motivu činu se policie doposud nevyjádřila.