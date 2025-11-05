Chátrající sýpku ve Volyni přestavěli na multifunkční prostor s expozicí o dřevě

Před několika lety byla budova sýpky ve Volyni na Strakonicku považovaná za nebezpečnou. Drolila se a padaly z ní tašky. Městu se ale podařilo přes sto let starou kulturní památku zachránit. Přebudovalo ji na multifunkční objekt.
Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025)
Ve Volyni otevřeli opravenou Panskou sýpku. (3. listopadu 2025) | foto: Město Volyně

Před třemi lety Volyňští dostali dotaci ve výši 19,6 milionu korun a před rokem se pustili do oprav. Ty stály celkem 28 milionů. „Získali jsme tak další objekt, který bude sloužit pro pořádání různých akcí,“ uvedl starosta Volyně Martin Červený.

Budova s bezbariérovým přístupem má tři patra plus suterén. „Jsou samostatně koncipovaná. V prvním jsou dílny na různé workshopy. Druhé patro je věnované expozicím a v podkroví je sál,“ přiblížil.

Po téměř sto letech vrátí na místo kašnu. Ve Volyni začnou s opravou náměstí

Projekt má celkem osm partnerů, mezi nimi jsou například dětský domov, základní škola i střední škola. „Takže jejich žáci sem začnou docházet, zázemí využijí pro výuku a své akce podle toho, jak to budou potřebovat,“ řekl starosta.

Prostory jsou ale k dispozici i veřejnosti. Stěžejním tématem a hlavní linkou celého areálu je dřevo. „Původně měla být v celém prostoru jen expozice dřeva a dřevařství ve Volyni,“ připomněl vedoucí volyňského muzea Karel Skalický.

Samotná expozice nakonec skončila ve druhém patře. „Je věnovaná dřevu v nejrůznějších podobách, včetně řemesel, jako jsou tesaři, truhláři. Ale i těm, která už dnes neexistují – kartáčníci, koláři, bednáři, výrobci hudebních nástrojů či dřeváků. Návštěvníci si prohlédnou i zboží, které se v minulosti ze dřeva vyrábělo a nyní už se nedělá. Jedná se například o floky, malé kolíčky z javorového dřeva, kterými ševci podbíjeli boty,“ vylíčil.

„A proč ve Volyni? Protože tu máme jednu z nejstarších průmyslových a řemeslných škol v republice. A zároveň zde byla i škola, která už neexistuje – košíkářská,“ připomněl.

Na expozici navazuje knihovna a badatelna. „Bude zde možnost se dostat ke specializovanému fondu literatury se zaměřením na dřevo,“ zdůraznil Skalický.

Ve Volyni postaví za 61 milionů domov pro seniory s denním stacionářem

Práci se dřevem si pak příchozí budou moci vyzkoušet v dílnách v prvním patře při komponovaných akcích. „Uvidíme, jak se to chytne. Je to limitováno lektory a samozřejmě financemi,“ naznačil.

Proměnil se i prostor před sýpkou. Nyní nabízí stromy, lavičky a parkovací místa. „Navazuje na další koncepci města v tomto prostoru,“ připomněl Skalický.

