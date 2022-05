Ve Volyni chystají opravu náměstí i morového sloupu, pokud získají dotaci

Projekt řeší nejen opravu samotného náměstí, kašny a obnovu zeleně. Kompletní restaurátorskou opravou projde i mariánský morový sloup. Jeho jedna socha už je hotová z minulosti, zbylé jsou ve špatném stavu a potřebují obnovit.

„Letos by se měly otevřít dvě dotace, které podporují rekonstrukce veřejných prostranství. Pokud budeme úspěšní, stavbě už nebude nic bránit,“ naznačil starosta Volyně Martin Červený. „Nyní zpracováváme zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele. Ještě tedy přesně nevíme, na kolik akce vyjde,“ připustil.

Odhadované náklady se pohybují kolem 30 milionů korun. Bez dotace by si město takovou sumu nemohlo dovolit. „Když získáme nějakou podporu, tak zbylé peníze vyčleníme. Víme, že náměstí údržbu potřebuje. Ale kdybychom na dotaci nedosáhli, nebudeme schopní celou částku ze svého zafinancovat,“ upozornil.

Vedení města předpokládá, že by vše provedlo v jedné etapě. Stavební část by měla trvat přibližně rok. Restaurování morového sloupu dva až tři roky.

„Finální podoba náměstí vzešla postupně přes architektonickou soutěž v roce 2015 až po současnou fázi projektové přípravy,“ popsal starosta. Za tu dobu se nad jeho podobou vedlo hned několik diskusí.

„První byla nad návrhy architektů ze soutěže. Další při zpracování vítězného návrhu, při prezentaci projektu pro stavební řízení a naposledy začátkem března při debatě nad konečným řešením prostoru náměstí,“ vyjmenoval Červený.

Na posledním zmíněném setkání projekt představil i architekt Lukáš Velíšek, který na něm pracuje. „Přípravy trvají déle než pět let a zdaleka nekončí. Jde o veřejný prostor, k jehož podobě se oprávněně vyjadřuje řada lidí. Je proto důležité neztratit směr,“ řekl Velíšek.

Celkové rozvržení náměstí je přesně dané morovým sloupem a hlavní frekventovanou silnicí. Do budoucna se ale počítá s obchvatem, který by měl dopravu v centru zklidnit. Zatím je to ještě hodně vzdálená vize.

Jasné jsou i materiály, které chce architekt na stavbu použít. Půjde převážně o kámen, dřevo a ocel. Na náměstí se obmění i zeleň. Podle Velíška jde o nepříliš populární krok, který je ale v tomto případě potřebný. Vysazovaných stromů bude navíc výrazně více a budou kvalitnější. Lidé se tedy nemusí bát, že o zeleň přijdou.