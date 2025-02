Po téměř sto letech vrátí na místo kašnu. Ve Volyni začnou s opravou náměstí

Součástí rekonstrukce náměstí bude i stavba kašny, která se na své místo vrátí po téměř sto letech. Odborníci také zrestaurují morový sloup.

Protože historickým centrem vede hlavní tah od hranic s Německem přes Vimperk na Strakonice a dále na Prahu, doprava se zcela nezastaví. Částečnou uzavírku budou řídit semafory.

Akci v celkové výši 56 milionů korun pomohou financovat dvě sloučené dotace, které dohromady tvoří 24 milionů. Zbytek doplatí radnice z rozpočtu.

„Výběrové řízení nabylo právní moci, posíláme ho ještě na kontrolu. Jakmile obdržíme souhlas, podepíšeme smlouvu a začínáme stavět. Termín je 12 měsíců, takže když smlouvu rychle uzavřeme, za rok touto dobou už by mohlo být hotovo,“ komentoval starosta Martin Červený.

Projekt se připravoval od roku 2014, kdy město zadalo urbanistickou soutěž na podobu náměstí. Po deseti letech se vše podařilo připravit a získat peníze. Mezitím se investovalo do dolní části, kde jsou opravené chodníky.

„Plánujeme celkovou rekonstrukci, dělníci opraví veškeré plochy tak, aby se na nic nemuselo dalších dvacet let sáhnout. Vrátíme na náměstí kašnu, která tu kdysi bývala. Vedle je vodovod, takže s vodou nebude problém,“ dodal starosta.

V plánu je také restaurování morového sloupu. Financování ale není součástí projektu, město si bude muset ještě počkat, než získá pomoc z nějakého dotačního fondu. Přibudou zelené plochy, ubydou parkovací místa.

Protože se jedná o památkovou zónu, bylo třeba spolupracovat i s památkáři. „Názor jsme měli stejný, jednali jsme v souladu, nebyl v tom žádný problém,“ ujasnil starosta. Pod chodníky město nechá rozvést nové veřejné osvětlení. Provozovatel teplovodu provede opravy svých vedení na své náklady.

Náměstím projede deset tisíc aut za den

Přímo historickým centrem Volyně prochází silnice první třídy, která vede z Prahy přes jihozápadní Čechy a dále do Německa. Po dobu stavby bude střídavě umožněný průjezd jedním pruhem, provoz budou řídit semafory.

„Doprava stoupá, podle statistik projede náměstím 10 tisíc aut za den, z toho je 1 500 kamionů. A i zprovozněním dálnice D4 bude doprava nadále narůstat,“ poukázal starosta na stále se zvyšující nutnost vybudovat obchvat Volyně. „V zimě naštěstí mění nákladní auta trasy, ale v létě je provoz veliký. Užívali jsme si to tady loni, kdy byla uzavírka ve Strakonicích a objížďka vedla tudy. Nehodovost naštěstí není velká,“ komentoval.

Přeložka je ve fázi projektování. „Aktuální stav, který mám z Ředitelství silnic a dálnic, je, že teď soutěží dodavatele na podrobný geologický průzkum, na základě kterého se pak dopracuje projektová dokumentace pro vydání společného povolení,“ přiblížil starosta situaci okolo plánované stavby obchvatu.

„Předpokládám, že letos by měl být ke konci léta hotový geologický průzkum, ten se předá projektantovi, a projekt by tak mohl být hotový na začátku roku 2026,“ poznamenal s tím, že další termíny už nelze odhadovat kvůli stavebnímu řízení a financování. Studii pro konkrétní představu lze najít na webu města. Přeložka by měla míjet centrum jihovýchodně.

S tím, že město obchvat nutně potřebuje, souhlasí i obyvatelé. „Dopoledne to ještě jde, nákladních aut tolik nejezdí,“ popsala situaci přímo na náměstí místní seniorka. „Ale okolo třetí hodiny odpoledne se bojím i na dolní přechod (přechod v zúžené části náměstí – pozn. red.). Chodím radši výš, kde je to více otevřené a je větší přehled,“ upřesnila.