Budějovice mohou mít poprvé primátorku, ANO vládne ve městě už osm let

Už se zdálo, že v boji o příští vládu nad Českými Budějovicemi by mohla zaznít i jiná témata. Omyl. I letos to bude hlavně o dopravě.

Obyvatelé jsou v tomto směru extrémně naštvaní. Přispěly k tomu aktuální uzavírky, především ta na Strakonické, byť za touto akcí stojí Ředitelství silnic a dálnic. Jenže se opět ukázalo, jak moc špatné je to s provozem ve městě.

Kdo dokáže pro příští volební období šikovně slíbit a pak i postavit nové silnice, záchytná parkoviště nebo parkovací domy na sídlištích, může na podzim slavit a zajistit si úspěch i do budoucna.

Kandidáti na primátora ANO - Jiří Svoboda

ČSSD - Miroslav Joch

KDU-ČSL a TOP 09 - Tomáš Bouzek

KSČM - Vojtěch Filip

ODS - Dagmar Škodová Parmová

OPB - Juraj Thoma

Piráti - Zuzana Kudláčková

STAN - Jiří Fencl Pozn.: Ve výběru jsou doposud známí a hlavní kandidáti na primátora Českých Budějovic. Tomáše Bouzka (TOP 09) ještě oficiálně nepotvrdili.

Komunální volby budou 23. a 24. září a určí, kdo bude sedět na radnici v Budějovicích v dalších čtyřech letech. MF DNES představuje jedničky kandidátek a největší adepty na úspěch.

Většina stran a hnutí už odtajnila své lídry, kteří se ucházejí o křeslo primátora. To takřka osm let patří Jiřímu Svobodovi z ANO. Zkusí to i do třetice. „Kandidátku a program ještě oficiálně představíme, je čas. Ostrá kampaň bude letos kratší, začne koncem letních prázdnin,“ poznamenal Svoboda.

ANO nyní vládne na radnici s Občany pro Budějovice (OPB), lidovci s TOP 09, STAN a hnutím Čisté Budějovice. A právě početně nejsilnější koaliční partner, hnutí OPB, nijak nepřekvapilo – opět sází na Juraje Thomu a chce vyhrát. Thoma je nyní prvním náměstkem primátora a v minulosti už stál dvakrát v čele města, poprvé ještě jako člen ODS.

Parmová je děkankou fakulty

A právě občanští demokraté chtějí opustit opoziční lavice a začít vládnout. „Kdybychom nechtěli zvítězit, tak do toho nemusíme ani jít. Navíc silně vnímám, že je potřeba zlepšit komunikaci a práci a úzce spolupracovat na úrovni města a kraje,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Za ODS bude kandidovat na osmém místě a v případě úspěchu by se právě kvůli provázanosti obou úřadů stal radním.

Jedničkou ODS je Dagmar Škodová Parmová, děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. „O neschopnosti řešit dopravu nemá smysl ani mluvit, ale chybí tu například i systémové vedení městské policie, takže v některých částech města máme problém s drogami a kriminalitou,“ uvedla Parmová při pondělním představení kandidátky ODS. Zmínila i nepořádek v ulicích města.

Ženu do čela kandidátky nasadili i Piráti, další opoziční strana. Jedničkou bude současná zastupitelka Zuzana Kudláčková. Je tak poměrně slušná šance, že by Budějovice mohly mít poprvé v historii v čele radnice dámu.

Zatímco například vládnoucí ANO ještě svůj program nepředstavilo, OPB už oznámilo, že chce navázat na řadu rozpracovaných projektů. Je to například dostavba a proměna KD Slavie a také zahájení a dokončení stavby parkovacího domu na Dlouhé louce u sportovní haly.

„Velký potenciál do budoucna představuje proměna okolí řek v souvislosti s projektem Město a voda a rovněž kandidatura na Evropské hlavní město kultury 2028,“ přidal Thoma.

V červnu má naplno začít úprava parku Dukelská, i tam se lidé po obnově dostanou přímo k vodě. Podobně to má pokračovat v budoucnu na Zátkově nábřeží, v plánu je i nový odpočinkový prostor u Vltavy poblíž Pražského sídliště.

Do hry se chce vrátit také ČSSD. Ta se před čtyřmi lety do zastupitelstva nedostala a chce zpátky. Kampaň už zahájil lídr Miroslav Joch.

„Myslím, že bychom třeba mohli vrátit MHD zdarma pro seniory, kteří o tuto výhodu přišli. Také chceme více otevřít sportoviště u škol. Spousta je jich odpoledne zavřených a mohla by fungovat pro veřejnost,“ uvedl mimo jiné Joch.

KDU-ČSL s TOP 09 budou mít společnou kandidátku a jedničkou by měl být Tomáš Bouzek, současný náměstek primátora z TOP 09. To hnutí STAN už lídra představilo – Jiřího Fencla, krajského zastupitele.

Starostové budou spolupracovat i s uskupením Čisté Budějovice, které už tentokrát nekandiduje, ale dvojkou od něj bude Jan Mádl. Komunisté pak mají v čele bývalého předsedu strany Vojtěcha Filipa. Třeba SPD, která je ve Sněmovně, ale zastupitele nemá, zatím svou jedničku neoznámila.

Všechny strany a hnutí vylučují povolební spolupráci s SPD i komunisty. Reálné je například pokračování současné spolupráce OPB a ANO. Ale stejně tak ODS a ANO a například ČSSD. Rozhodnou až výsledky. Politici se ucházejí o celkem 45 míst v zastupitelstvu.