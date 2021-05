Covid připravil vodní záchranáře u Lipna o peníze, končí i někteří členové

Venku je osm stupňů a hustě prší. Voda v lipenské nádrži má jen o pár stupňů víc, přesto se vodní záchranáři z Dolní Vltavice chystají na svůj pravidelný trénink. Šest z nich, tři děvčata a tři chlapci, se vrhne do chladných a rozbouřených vod.

„Tady na Lipně jsme zvyklí na všechno, naopak tohle nás jen posílí. Do akce musíte také za každého počasí,“ uvažuje Michal Svoboda, jeden z mladých záchranářů.

Z břehu vše organizuje trenér Radek Toman. „Teď si nacvičíme záchranu topícího pomocí paddleboardu,“ velí a jeho svěřenci odhodlaně zamíří do vln.

I náčelník Vodních záchranářů Českého červeného kříže Milan Bukáček se domnívá, že ztížené podmínky, ve kterých museli přes zimu trénovat, jim do budoucna spíše pomohou.

„Tím, že byly zavřené bazény, tak jsme museli plavat venku i v zimě. Chodili jsme například do řeky, a dokud to šlo, i do jezera. Když zamrzlo, prosekávali jsme si led a otužovali jsme se,“ přibližuje Bukáček.

Někoho ale takové podmínky odradily. „Deset z 61 členů našeho oddílu vodních záchranářů nemá zájem dál pokračovat. Jsem přesvědčený, že to je věrný obraz celé společnosti,“ upozorňuje Bukáček.

Kromě toho na záchranáře dopadla podle jeho slov koronavirová pandemie hlavně finančně. Kvůli vládním omezením přišli o velkou část příjmů z placených školení a kurzů, které zdejší záchranáři organizují pro různé firmy, aby si vydělali na svoji existenci. A peníze z dotací zdaleka nepokryjí jejich celoroční rozpočet. „Nyní financujeme provoz převážně z úspor spolku, které se už tenčí a situace je opravdu kritická,“ říká Bukáček.

Příjmy záchranářům poklesly až o půl milionu korun. To se promítlo třeba do proplácení cestovného. „To jsme museli výrazně zkrouhnout, takže záchranáři si palivo platili ze svého,“ nastiňuje Bukáček.

Finance se ztenčují, ale práce přibývá. Za minulý rok lipenští záchranáři zasahovali u 73 případů, což je asi o třetinu více než v minulých sezonách.

„Loňská sezona byla opravdu náročná, zachránili a ošetřili jsme 121 osob, ve víc než čtyřech desítkách případů byli lidé v přímém ohrožení života,“ poukazuje Bukáček. „Normálně na Lipně utonou tak dva lidé ročně, loni se tady ale i díky naší práci neutopil nikdo,“ doplňuje statistiku náčelník.

Zhruba od půlky června začnou záchranáři na základně v Dolní Vltavici udržovat nepřetržitý provoz. Někdy zasahují rovněž na řece Vltavě.